Двор Администрации Президента забит автобусами с бойцами спецподразделений

Двор Администрации Президента Украина забит автобусами с бойцами спецподразделения МВД, а в самом здании Администрации дежурят сотрудники пожарной охраны. Там же стоят машины скорой помощи.

Как передает корреспондент УНИАН, войти во двор Администрации можно только со стороны улицы Лютеранская после прохождения нескольких кордонов. На всех этапах проверяют удостоверение личности и сверяют фамилии входящих во двор Администрации с заранее оговоренным списком.

Огнестрельного оружия у сотрудников правоохранительных органов нет. Милиционеры, стоящие в кордоне, вооружены железными щитами.

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Кордон на улице Лютеранской состоит из примерно двух десятков сотрудников милиции, регулярно сменяющих друг друга. Напротив них стоят немногочисленные митингующие.

Как сообщал УНИАН, 1 декабря во время крупнейшей в истории Украины акции гражданского протеста, состоялись столкновения на улице Банковой, где находится Администрация Президента. Оппозиция уверяет, что столкновения были спровоцированы властью с помощью переодетых сотрудников МВД и «титушек». В свою очередь представители власти заявили, что в столкновении участвовали наиболее радикально настроенная часть митингующих. В результате столкновений пострадали порядка сотни милиционеров и более 50 представителей прессы, освещавших события.