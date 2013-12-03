В Минобороны исключают возможность использования армии против демонстрантов

Министерство обороны называет провокацией сообщения о возможности использования подразделений Вооруженных сил Украины против мирных демонстрантов.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении прессы и информации Министерства обороны.

В частности, как отметили в министерстве, «в средствах массовой информации появились сообщения о привлечении подразделений Вооруженных сил Украины, вооруженных тяжелой бронетехникой, для якобы подавления мирных демонстраций граждан Украины».

В связи с этим Минобороны и Генеральный штаб Вооруженных сил Украины официально заявляют, что согласно cт.17 и cт.37 Конституции Украины участие подразделений ВС Украины как государственного института, предназначенного исключительно для обороны Украины, защиты ее суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности, полностью исключается во внутриполитической борьбе.

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Кроме того, согласно положениям Конституции, Вооруженные силы Украины не могут быть использованы для ограничения прав и свобод граждан или с целью свержения конституционного строя в стране, смещения органов власти или препятствования их деятельности, подчеркнули в Минобороны.

«Поэтому сообщения, которые распространяют некоторые СМИ, относительно возможности применения Вооруженных сил Украины против мирных демонстрантов, являются безусловной провокацией», - заявили в оборонном ведомстве.