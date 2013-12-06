СМИ: Корчинский после штурма Банковой бежал в Чечню

Лидер скандального движения "Братство" Дмитрий Корчинский находится за границей. Об этом ТСН сообщили источники в МВД.

По их данным, во вторник Корчинский пересек украино-российскую границу и сейчас находится в Чечне. Ранее лидера радикального "Братства" Дмитрия Корчинского объявили в розыск. Его обвиняют в организации массовых беспорядков на Банковой, когда штурмовали Администрацию президента.

В МВД не исключают, что Корчинский и был организатором штурма. Ранее информированные источники ТСН сообщили, что Корчинский уехал в Россию после штурма на Банковой. После этого он не выходит на связь.

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Потом сам Корчинский на своей странице в Facebook опроверг эту информацию. "Где бы я не хотел прятаться от украинской тюрьме, так это в грозненской. В России меня уже много лет заведено уголовное дело", - отметил политик.

На пресс-конференции его супруга Оксана Корчинская убеждала, что ее муж невиновен и был лишь свидетелем штурма. А ребята, которые штурмовали Администрацию президента - это молодые романтики. Жена обратилась к украинцам с просьбой не клеймить позором активистов штурма.