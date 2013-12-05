В Киеве готовятся новые провокации против правоохранителей - Захарченко

Министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко заявляет, что в Киеве готовятся новые провокации против органов власти и милиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге в Киеве.

“Есть информация, что сейчас под видом защиты евроинтеграции готовятся новые провокации против органов власти и милиции”, - сказал Захарченко.

При этом он отметил, что сегодня милиция находится в очень непростой ситуации, поскольку, с одной стороны, ей нужно обеспечивать охрану правопорядка, а с другой стороны — прекращение провокационных действий воспринимается, к сожалению, как нападение на мирное собрание.

Читайте также: Захарченко отказался подавать в отставку

Как сообщал УНИАН, в Украине с 21 ноября проходят массовые акции протеста граждан, которые требуют евроинтеграции Украины. После жестокого разгона «беркутовцами» Евромайдана в ночь на 30 ноября в Киеве акции протеста по всей стране усилились. Сотни тысяч возмущенных граждан 1 декабря вышли на улицы столицы и других городов. 1 декабря в Украине прошла самая массовая в истории страны акция гражданского протеста, участие в которой только в Киеве приняли более полумиллиона граждан.

Однако 1 декабря провокаторы устроили столкновение под Администрацией Президента Украины, в результате которых пострадали почти 200 участников акции протеста и, по данным МВД, 140 милиционеров. При этом во время последних акций протеста от рук милиции пострадали более 50 украинских и зарубежных журналистов.

Акции протеста продолжаются.