Поцелуи, обувь и опоздания: исследователи рассказали, как не опозориться в Европе

Новый опрос показал, какие правила этикета следует знать путешественникам перед поездкой.

Поцелуй в щеку, раннее прибытие на встречу или еда, оставленная на тарелке, – эти, казалось бы, незначительные жесты в разных странах Европы могут иметь совершенно разное значение, сообщает Euronews.

Новое исследование определило правила поведения, которые стоит учитывать туристам: от приветствия незнакомцев до манер за обеденным столом. Хотя может показаться, что этикет не имеет большого значения, во время путешествий важно учитывать местные обычаи, чтобы проявлять вежливость, понимание и уважение к людям.

"Все больше людей осознают важность правил поведения. По данным исследования, по состоянию на сентябрь 2026 года хэштег #etiquette в TikTok набрал около 4,4 млрд просмотров, а количество поисковых запросов по фразе "как соблюдать правила этикета" за последний год выросло на 373%", – отметили авторы.

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В Европе правила поведения могут различаться от страны к стране, поэтому путешественникам стоит заранее ознакомиться с местными традициями, чтобы не попасть в неловкую ситуацию.

Компания Preply, онлайн-платформа для изучения языков и поиска репетиторов, проанализировала открытые данные и опросила 1600 жителей 27 европейских стран. Результаты исследования опровергли некоторые распространенные представления о европейском этикете.

Как правильно здороваться

Может показаться, что поцелуи в щеку – привычная форма приветствия в Европе. Однако на самом деле эта традиция распространена гораздо меньше, чем можно подумать. Так, в 23 из 27 стран большинство опрошенных заявили, что будут ждать, пока собеседник первым предложит обменяться двумя поцелуями в щеку. В среднем по Европе такой позиции придерживаются 85% респондентов, а в Дании, Эстонии, Швеции и Словении опрошенные вообще заявили, что отказались бы от такого приветствия.

Снимать обувь в гостях или нет

Хотя не во всех странах к этому относятся так строго, как в Швеции, где 100% участников опроса назвали снятие обуви обязательным, в целом такая практика распространена по всей Европе.

В 24 из 27 стран большинство респондентов заявили, что снимают обувь, когда приходят в гости. Особенно строго этого правила придерживаются во многих странах Северной Европы. Зато в Испании, Италии и Португалии преобладает противоположное мнение: там предпочитают оставаться в обуви даже в помещении. Возможно, это связано с более тёплым климатом и меньшим количеством ковров в домах.

Интересно, что результаты также выявили возрастную разницу. Большинство опрошенных в возрасте от 18 до 34 лет заявили, что всегда снимают обувь. Зато люди в возрасте от 35 до 54 лет предпочитают ждать, пока хозяева сами попросят их это сделать.

Нужно ли приносить подарок хозяевам

Большинство людей будут приятно удивлены подарком от гостя, однако отношение к такому жесту в разных странах различается. Более половины участников опроса считают, что приходить в гости с подарком – это обычная практика. Еще треть заявили, что дарят что-то хозяевам только по особому случаю. Только в Финляндии большинство респондентов ответили, что никогда не приносят подарков во время визита.

Исследование также показало, что жители 17 из 27 стран, скорее всего, принесли бы в гости бутылку вина или букет цветов. В то же время в девяти из этих стран, в частности в Австрии, Великобритании и Испании, такой жест считают уместным преимущественно по особому случаю.

Почему стоит доедать все на тарелке

Несмотря на различия во взглядах на большинство правил этикета, во всех 27 странах Европы доедание еды считается проявлением уважения к хозяевам. Такой жест воспринимается как признание усилий человека, приготовившего угощение. Среди опрошенных мужчин 82% заявили, что всегда доедают блюда, тогда как среди женщин этот показатель составил 75%.

Некоторые участницы опроса объяснили, что намеренно оставляют на тарелке немного еды, возможно, считая это проявлением вежливости.

Пунктуальность: когда лучше приходить

По данным Preply, за последний год количество поисковых запросов в мире по фразе "лучше приходить вовремя, раньше или с опозданием?" выросло на 66%. В то же время результаты опроса показывают, что однозначного ответа на этот вопрос нет.

В 23 из 27 стран большинство респондентов отдали предпочтение приходу точно в назначенное время. Особенно важной пунктуальность считают в Греции.

В то же время 35% мужчин заявили, что предпочитают приходить раньше. Среди женщин чаще встречалась позиция, что лучше появиться именно вовремя. В Чехии, Германии, Польше и Франции опрошенные также чаще выбирали вариант прийти раньше. Кроме того, исследование показало, что одинокие люди в два раза чаще склонны опаздывать. А тем, у кого есть дети, особенно сложно придерживаться четкого графика.

Что стоит знать во время путешествия – больше советов

Напомним, туристов призывают сразу снимать декоративные дорожки с гостиничных кроватей – блогер на YouTube объяснил, что путешественникам стоит делать это сразу после заселения, так как этот элемент интерьера может быть гораздо грязнее, чем кажется. Декоративная накидка – полоска плотной цветной ткани, которую кладут поперек кровати у её нижнего края.

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