В Киев направили дополнительные силы - заявление внутренних войск

Об этом говорится в официальном заявлении пресс-службы внутренних войск МВД Украины, переданном УНИАН.

В частности, пресс-служба сообщает, что, по состоянию на 10 часов утра 2 декабря, для обеспечения общественного порядка в Киеве привлечено около одной тысячи военнослужащих внутренних войск, которые несут службу вблизи административных зданий органов государственной власти.

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«Согласно распоряжению министра внутренних дел Украины, в связи с масштабными акциями протеста в столице для обеспечения общественного порядка в городе Киеве будут привлечены дополнительные силы. Из управлений территориальных командований внутренних войск в Киев направлено достаточное количество военнослужащих для надлежащего обеспечения общественного порядка», - сообщает пресс-служба.

Такое решение, прежде всего, обусловлено необходимостью замены тех военнослужащих, которые длительное время несут службу, отметили в пресс-службе внутренних войск МВД Украины

Как сообщал УНИАН, в Киеве продолжается акция гражданского протеста. 1 декабря на улицы Киева вышли сотни тысяч граждан, возмущенных жестоким разгоном Евромайдана в ночь на 30 ноября.

Сегодня, 2 декабря, через Кременчуг (Полтавская обл.) в сторону Киева проехало 5 автобусов с солдатами внутренних войск.

Два автобуса "ЛАЗ" и три "ПАЗ" выехали с территории воинской части внутренних войск в сторону столицы. Автобусы сопровождают полевая кухня и две машины сопровождения.

Официальных комментариев в воинской части внутренних войск и Центральном территориальном командовании о том, сколько военнослужащих едет в автобусах, и куда они следуют, пока не дают. Вместе с тем, источники УНИАН сообщили, что часть служащих из воинских частей командования едут в столицу для поддержания порядка. Часть служащих осталась нести службу на месте.