В работе Верховной Рады объявлен перерыв
11:42, 03 декабря 2013Политика
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В работе Верховной Рады объявлен перерыв до 12.00.
В ВР объявлен перерыв
Как передает корреспондент УНИАН, перерыв объявлен для того, чтобы премьер-министр Украины Николай Азаров и члены правительства пришли в парламент.
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Как сообщалось, сегодня ВР рассматривает вопрос об ответственности Кабмина.
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