В работе Верховной Рады объявлен перерыв

11:42, 03 декабря 2013
Политика
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В работе Верховной Рады объявлен перерыв до 12.00.

В ВР объявлен перерыв

Как передает корреспондент УНИАН, перерыв объявлен для того, чтобы премьер-министр Украины Николай Азаров и члены правительства пришли в парламент.

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Как сообщалось, сегодня ВР рассматривает вопрос об ответственности Кабмина.

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