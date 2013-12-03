В работе Верховной Рады объявлен перерыв

Как передает корреспондент УНИАН, перерыв объявлен для того, чтобы премьер-министр Украины Николай Азаров и члены правительства пришли в парламент.

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Как сообщалось, сегодня ВР рассматривает вопрос об ответственности Кабмина.