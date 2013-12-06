Активисты Евромайдана принесли "Беркуту" бумажные цветы (фото)

Активисты Евромайдана в Киеве поздравили милицию, "Беркут" и солдат внутренних войск с Днем вооруженных сил. Колонна из нескольких тысяч протестующих прошлась по правительственным кварталам и напомнила правоохранителям, что их высший закон - безопасность народа.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Общественного сектора Евромайдана.

Люди облепили автобусы "Беркута" и щиты милиционеров, охраняющих Администрацию Президента, бумажными цветами и оставили для бойцов упаковки сока и печенья.

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"Нам известно, что эти люди стоят здесь невозмутимо очень долго, их практически не заменяют. Поэтому мы решили принести им немного еды и сока, подбодрить. Мы также напомнили правоохранителям, что они не обязаны выполнять преступные приказы, их основной закон - безопасность народа, а народ - это мы и они вместе", - рассказала участница акции Ольга Сало.

Активисты также скандировали "Милиция с народом".