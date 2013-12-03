Около 10 тысяч человек продолжают митинг на Майдане Независимости

Свыше 10 тыс. митингующих проводят акцию на Майдане Незалежности в центре Киева.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью Министерства внутренних дел.

«Митингующие освободили улицы вблизи Администрации Президента Украины. В настоящее время подавляющее большинство участников массовых мероприятий находятся на столичном Майдане Незалежности», - говорится в сообщении.

По состоянию на 18.00 нарушений правопорядка не зафиксировано, проинформировали в МВД.

Как сообщал УНИАН, сегодня днем участники Евромайдана отправились с главной площади столицы к Администрации Президента, чтобы требовать от главы государства Виктора Януковича отправить свои указом правительство Николая Азарова в отставку.

Читайте также: Несколько тысяч митингующих блокируют Администрацию Президента

Лидеры оппозиции призывали митингующих полностью заблокировать все входы и выходы Администрации Президента.

“Возле Администрации Президента есть десятки ходов и выходов. Все они должны быть заблокированы”, - заявил, в частности, один из лидеров оппозиции Александр Турчинов.

На данный момент выставлены пикеты митингующих, которые блокируют движение автотранспорта в Администрацию Президента.