В оппозиции опровергли заявление Азарова о захвате парламента

Народный депутат от “Батькивщины” Андрей Парубий считает, что нет смысла заводить в Верховную Раду митингующих, депутаты от оппозиции сами смогут убедить власть.

Об этом он сказал в комментарии УНИАН, комментируя заявление премьер-министра Украины Николая Азарова о якобы существовании плана захвата завтра парламента.

Парубий отметил, что их акции носят исключительно мирный характер.

“Пусть Азаров не пугается. Пусть Азаров готовится к отставке... Если он хочет в государстве снять напряжение - пусть не остерегается каких-то захватов, а готовит отставку и пусть завтра придет в ВР объявит Украине о своей отставке”, - сказал Парубий.

На вопрос, заблокирует ли оппозиция завтра парламент в случае, если резолюция о недоверии Кабмину не будет поддержана, депутат сказал: “Внутри Верховной Рады Украины есть достаточно депутатов, которые смогут отстоять интересы людей, без тех, что на улице людей. У нас есть достаточно депутатов, которые смогут убедить депутатов от Партии регионов, что то, что было здесь на Майдане, - зверское избиение - это было неправильно. Мы будем иметь достаточно силы, чтобы их убеждать, что они должны поддержать нас в вопросе отставки правительства и преждевременных выборов Президента”.

Таким образом, отметил Парубий, не будет необходимости, чтобы люди блокировали парламент или заходили в него, ведь “там достаточно есть народных депутатов, чтобы выполнить эту функцию”.

Относительно завтрашних действий оппозиции и возможного блокирования парламента, Парубий также прибавил, что все зависит от того, какими будут действия власти в рассмотрении вопроса об отставке правительства.