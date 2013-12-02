Многие россияне поддерживают европейский выбор Украины - Немцов

Большое количество россиян поддерживают европейский выбор Украины и не верят сообщениям государственного телевидения о событиях в Киеве.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сказал российский оппозиционер Борис Немцов в ходе акции поддержки украинского Евромайдана у посольства Украины в Москве.

"В России очень много людей, которые поддерживают европейский выбор России и Украины, и возмущаются откровенной ложью путинского зомбоящика", - сказал он.

"Я считаю Украину очень близкой и дружественной страной. Я абсолютно уверен, что если демократия и свобода в Украине восторжествует, то в России это тоже рано или поздно произойдет", - сказал Немцов.

Он подчеркнул, что очень важно, чтобы обычно уличные акции на улицах украинских городов проходили мирно.

"Ужасно, что полиция так жестоко разогнала Евромайдан, ужасно, что Янукович сделал вид, что он здесь не причем. Видимо украинцев и русских совсем за дураков держат", - добавил он.

При этом он отметил, что Украина всегда отличалась миролюбивым характером акций, но вчера произошли драматическим события и этого больше нельзя допускать. Немцов надеется, что Соглашения об ассоциации Украины с ЕС будет подписано.

После того как десять участников акции развернулись десятиметровый баннер "Украина - мы с тобой" все участники акции были задержаны московской полицией. Полиция действовала очень мягко и фактически сопроводила российских оппозиционеров в автобус.