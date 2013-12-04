Азаров готовит кадровые изменения в Кабмине

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай Азаров заявил на заседании правительства.

«Кадровые выводы мы сделаем и внесем на рассмотрение Президента», - сказал Азаров.

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Как сообщал УНИАН, 30 ноября ночью «беркут» жестоко разогнал Евромайдан в Киеве. По словам очевидцев, около четырех часов утра тысячи бойцов спецподразделения «беркут» штурмовали несколько сот студентов, которые проводили мирную акцию в поддержку евроинтеграции Украины. На видеозаписях, обнародованных в интернете, видно, как бойцы "беркута" оттесняют людей от монумента Независимости, при этом избивая их палками. Кого-то продолжали бить даже после того, как он упал. На кадрах также видны люди с окровавленными лицами.

3 декабря премьер Азаров во время выступления в ВР пообещал сделать серьезные выводы из событий в стране, а также провести решительные кадровые изменения в правительстве.

«Я могу одно гарантировать народным депутатам, что я сделаю жесткие выводы из того, что произошло... В правительстве будут проведены решительные кадровые перемены", - сказал глава правительства.