'Видим обнадеживающие признаки': Axios сообщил, что в США ожидают от переговоров в Абу-Даби

По данным издания, переговоры в Абу-Даби будут сосредоточены на двух направлениях.

В понедельник, 9 ноября, американские чиновники сообщили, что Белый дом выражает "осторожный оптимизм" в связи с возобновлением мирных переговоров между Россией и Украиной в Абу-Даби на этой неделе, сообщает Axios.

Издание отметило, что переговоры во вторник и среду, 10 и 11 ноября, станут первой встречей сторон в присутствии американских посредников с февраля, когда они были приостановлены из-за войны в Иране.

В статье утверждается, что специальные посланники Белого дома Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в течение нескольких недель работали над тем, чтобы убедить президента России Владимира Путина возобновить переговоры.

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Президент США Дональд Трамп и его команда надеются, что Путин будет более склонен к компромиссу после того, как США отменили санкции в отношении продажи российского дизельного топлива и приняли другие меры, которые были положительно восприняты Москвой.

"Отношения, которые мы наладили с Путиным, будут играть ключевую роль в этих переговорах", – заявил представитель властей США.

Он не исключил, что после встреч в Абу-Даби Уиткофф и Кушнер могут отправиться в Москву и Киев, чтобы напрямую пообщаться с Путиным и Зеленским.

В то же время издание считает, что позиции сторон остаются очень далекими друг от друга, особенно в отношении возможных территориальных уступок со стороны Украины.

"Эскалация российских атак на украинские города и отказ Путина согласиться на перемирие ставят под сомнение перспективы достижения существенного прогресса", – говорится в статье.

Американские чиновники, которые в понедельник провели брифинг для журналистов, высказались в позитивном ключе, несмотря на скептицизм в Европе и Украине относительно готовности Путина прекратить войну.

"Есть шанс добиться значительного прогресса на пути к соглашению и попытаться преодолеть разногласия. Вернуть стороны за стол переговоров было нелегко, и мы, как посредники, видим обнадеживающие признаки", – отметил американский чиновник.

Чиновник добавил, что Уиткофф и Кушнер хотят использовать переговоры для того, чтобы "определить" решения, которые придется принять Путину и Зеленскому.

По данным издания, переговоры в Абу-Даби будут сосредоточены на двух направлениях.

В частности, военная рабочая группа во главе с командующим Европейским командованием ВС США генералом Алексусом Гринкевичем обсудит вопросы мониторинга послевоенного перемирия и мер безопасности.

"Эта рабочая группа добилась значительного прогресса в этом направлении во время последнего раунда переговоров в феврале", – отмечается в статье.

При этом политическая рабочая группа сосредоточится на наиболее деликатной теме – территориальных претензиях. Утверждается, что в феврале в этом вопросе прогресса достигнуто не было.

В то же время украинские чиновники заявляют, что у них есть три приоритета на переговорах:

Заключение соглашения о деэскалации напряженности в Черном море и обеспечение возможности экспорта зерна;

Достижение договоренности о прекращении атак на украинские электростанции и российские нефтеперерабатывающие заводы до наступления зимы;

Организация трехстороннего саммита с участием Трампа, Путина и Зеленского. Возможно, это произойдет во время саммита G20 в Майами в следующем месяце.

Переговоры в Абу-Даби: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что, по данным NYT, на встрече не будет обсуждаться вопрос о временном прекращении огня между Украиной и РФ. В ходе переговоров стороны сосредоточатся на гарантиях безопасности, призванных предотвратить возобновление войны. Издание поясняет, что идея заключается в том, чтобы отойти от территориальных претензий и рассмотреть более широкие вопросы европейской безопасности. В издании напомнили, что в ходе переговоров в начале этого года рассматривались компромиссные варианты, в частности отвод войск обеих сторон и создание нейтральной гражданской администрации, от которых отказались как Россия, так и Украина.

Также мы писали, что совместная делегация Европейского Союза будет присутствовать на мирных переговорах представителей Украины, США и России. В частности, делегацию ЕС будут представлять чиновники руководящих европейских институтов, а также Франция и Германия. На повестке дня остается возможность непосредственного диалога европейцев с россиянами. Команду ЕС возглавят Бьорн Зайберт, глава аппарата председателя Еврокомиссии фон дер Ляйен, а также Анна-Мария Бура, главный советник по вопросам внешней политики председателя Европейского совета Антониу Кошти.

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