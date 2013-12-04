Генпрокуратура: Требования пикетчиков - это бессмыслица

В Генеральной прокуратуре Украины разъясняют активистам антиправительственного митинга, что органы прокуратуры не уполномочены отменять решение судов.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры, комментируя сегодняшнее пикетирование здания ГПУ с требованием отменить решение суда об аресте девяти задержанных участников акции возле Администрации Президента 1 декабря.

«Требования пикетчиков - бессмыслица... Если они не понимают элементарного - что прокуратура не уполномочена отменять решение судов, так о чем можно дальше говорить. А кричать ради того, чтобы кричать, и при этом отказываться от цивилизованного общения с заместителями генерального прокурора, которые вышли к митингующим, - это деструктивная позиция», - заметили в ведомстве.

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При этом в пресс-службе подчеркнули, что митингующие не передали в Генпрокуратуру ни одного официального обращения со своими требованиями.

Как сообщал УНИАН, сегодня лидер фракции “Свобода” Олег Тягнибок заявил, что участники антиправительственной акции будут пикетировать МВД и Генеральную прокуратуру в знак протеста против осуждения на два месяца 13 активистов Евромайдана.

Позднее около 300 участников митинга пикетировали Генеральную прокуратуру с требованием наказать виновных в разгоне Евромайдана 30 ноября в Киеве и прекратить уголовные преследования активистов.

Они держат плакаты с надписями: “Нет репрессиям!”, “Демократию не судят!”, “Беркут” должен быть наказан!”.