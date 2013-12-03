Министры иностранных дел 28 стран-членов НАТО обсудят события в Украине - СМИ

Об этом сообщил пожелавший остаться неназванным чиновник в штаб-квартире Североатлантического альянса.

"Украина как таковая формально не значится в повестке дня встречи министров иностранных, но мы ожидаем, что речь об Украине зайдет сегодня в ходе предстоящих дискуссий об отношениях со странами партнерами", - заявил собеседник РИА «Новости».

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Заседание Комиссии НАТО-Украина на уровне глав МИД изначально не планировалось в рамках министерской встречи НАТО в Брюсселе 3-4 декабря в связи с предстоящей сессией ОБСЕ в Киеве 5-6 декабря под председательством Украины.

Натовский чиновник не исключил также, что "вопрос о ситуации на Украине будет поднят в среду, 4 декабря, на заседании Совета Россия-НАТО на уровне министров иностранных дел с участием главы МИД РФ Сергея Лаврова. В повестке дня Совета Россия-НАТО Украина также не значиться, но министры могут поднимать любой вопрос, который они желают обсудить", - сказал источник.

Массовые акции сторонников евроинтеграции в Киеве и других регионах Украины начались 21 ноября после объявления правительством о приостановке подготовки Соглашения об ассоциации с ЕС, которое планировалось оформить на саммите "Восточного партнерства" в Вильнюсе.

После жестокого разгона «беркутовцами» евромайдана в ночь на 30 ноября в Киеве, акции протеста по всей стране усилились.

1 декабря в Украине прошла самая массовая в истории страны акция гражданского протеста, участие в которой только в Киеве приняли более полумиллиона человек. Акции протеста продолжаются.