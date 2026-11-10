Трамп заявил, будут ли возобновлены боевые действия против Ирана

Глава Белого дома подчеркнул, что Иран не должен получить ядерное оружие и этот вопрос, по его словам, не подлежит обсуждению.

Президент США Дональд Трамп назвал маловероятным возобновление военных действий против Ирана. Об этом он написал в социальной сети Truth Social в понедельник, 9 ноября.

Трамп отметил, что страны Персидского залива поддерживают продолжение морской блокады Тегерана и операцию "Железные ворота".

"Самое главное, что Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн, Кувейт и другие страны предпочли бы сохранение статус-кво, то есть продолжению крупнейшей в истории военно-морской блокады и новой операции "Железные ворота" – как на суше, так и на море", – говорится в его сообщении.

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Глава Белого дома подчеркнул, что Иран не должен получить ядерное оружие и этот вопрос, по его словам, не подлежит обсуждению.

В то же время Трамп утверждает, что США готовы к боевым действиям в случае изменения ситуации на Ближнем Востоке. Однако на данный момент он не ожидает возобновления ударов.

"На данный момент это кажется маловероятным. Израиль и весь Ближний Восток защищены от иранской опасности и угроз. Мы видим положительную динамику в направлении прекращения этого конфликта", – отметил президент США.

Он добавил, что после завершения конфликта американцы и остальной мир будут в большей безопасности.

США и Иран: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что после того, как Трамп преуменьшил вероятность новых ударов по Ирану, цены на нефть снизились. При этом атаки на суда вблизи Ормузского пролива продолжают усиливать опасения относительно перебоев с поставками. Президент США заявил, что вряд ли отдаст приказ о новых ударах по Ирану, если переговоры о завершении конфликта будут продолжаться. В то же время обе страны сообщили о нападениях на суда в Ормузском проливе или вблизи него.

Также мы писали, что глава Белого дома отметил, что американские военные возобновят удары по Ирану, если в переговорах по ядерной сделке и открытию Ормузского пролива не будет прогресса. Трамп также назвал Иран "неплатежеспособным государством". Президент США сообщил, что Вашингтон определил потенциальные цели для новых ударов по территории Ирана. В частности, речь идет о 38 мостах, которые, по словам Трампа, США могут уничтожить "буквально за один час".

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