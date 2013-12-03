Генсек Совета Европы отправляется в Киев
12:22, 03 декабря 2013Политика
2376 0
Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд отправляется в Киев для завтрашней встречи между лидерами парламентских партий, премьер-министром и министрами иностранных дел
Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд / Фото: Hub.coe.int
Об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь генсека Даниэль Хольсген.
«Предложение генерального секретаря присутствовать вчера получило позитивный ответ от всех заинтересованных сторон», – указал он.
По теме: Фюле призвал Украину к "немедленному" диалогу
Хольсген добавил, что цель визита – снизить напряжение и увидеть, возможен ли диалог.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter