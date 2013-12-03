Генсек Совета Европы отправляется в Киев

Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд отправляется в Киев для завтрашней встречи между лидерами парламентских партий, премьер-министром и министрами иностранных дел

Об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь генсека Даниэль Хольсген. «Предложение генерального секретаря присутствовать вчера получило позитивный ответ от всех заинтересованных сторон», – указал он. По теме: Фюле призвал Украину к "немедленному" диалогу Хольсген добавил, что цель визита – снизить напряжение и увидеть, возможен ли диалог.

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