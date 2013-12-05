Прокуратура хочет арестовать Корчинского

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил заместитель прокурора г. Киева Сергей Софиев.

“Я хочу отметить, что вынесено подозрение относительно Корчинского, который тоже был причастен к этим событиям (драка митингующих с милицией на ул. Банковой - УНИАН). Сейчас принимаются меры по его задержанию и проведению с ним следственных действий”, - сказал Софиев.

Он также уточнил, что Корчинского подозревают в организации массовых беспорядков.

Как сообщал УНИАН, в Украине с 21 ноября проходят массовые акции протеста граждан, которые требуют евроинтеграции Украины. После жестокого разгона «беркутовцами» Евромайдана в ночь на 30 ноября в Киеве, акции протеста по всей стране усилились. 1 декабря в Украине прошла самая массовая в истории акция гражданского протеста, участие в которой только в Киеве приняли более полмиллиона граждан.

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Однако 1 декабря около 500 молодчиков спортивного телосложения прорвали кордон милиции и имитировали штурм Администрации Президента. Они вели себя достаточно агрессивно. Журналисты, которые были на месте события, отмечали, что провокаторы выкрикивали лозунги на украинском языке, а общались между собой на русском. Они бросали в спецназовцев разные предметы, в частности, камни и «коктейли Молотова». Кроме того, молодчики демонстрировали хорошее владение навыками противодействия бойцам силовых структур и знание тактики их поведения.

Позже МВД Украины сообщило, что к правонарушениям возле Администрации Президента Украины причастны более 300 радикально настроенных членов организации «Братство», которые действовали под надзором Дмитрия Корчинского.

ТСН со ссылкой на свои источники сообщила, что лидер радикальной организации "Братство" Корчинский, которого подозревают в причастности к провокациям на Банковой, выехал за границу.

Сегодня же супруга лидера ”Братства” Оксана Корчинская отрицала, что ее муж координировал молодчиков, которые спровоцировали драку с милицией на Банковой 1 декабря, и утверждала, что там была самоорганизовавшаяся радикально настроенная молодежь.

Также Корчинская отказалась сказать, где сейчас находится ее муж.