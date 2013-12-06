Кличко уверяет, что сегодня на Евромайдан приедет Саакашвили

20:01, 06 декабря 2013
Политика
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Сегодня бывший Президент Грузии Михаил Саакашвили выступит в 22 часа на Майдане Незалежности

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Сегодня бывший Президент Грузии Михаил Саакашвили выступит в 22 часа на Майдане Незалежности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам лидер фракции «УДАР» Виталий Кличко.

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Он отметил, что вчера разговаривал с Саакашвили и “он выразил желание приехать в Киев и сегодня в 10 часов он будет выступать на Майдане Незалежности”.

Кличко добавил, что Саакашвили хочет поддержать украинцев “в стремлении жить в европейской стране”.

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