Кличко уверяет, что сегодня на Евромайдан приедет Саакашвили
20:01, 06 декабря 2013Политика
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Сегодня бывший Президент Грузии Михаил Саакашвили выступит в 22 часа на Майдане Незалежности
Сегодня на Евромайдан может придти Саакашвили
Сегодня бывший Президент Грузии Михаил Саакашвили выступит в 22 часа на Майдане Незалежности.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам лидер фракции «УДАР» Виталий Кличко.
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Он отметил, что вчера разговаривал с Саакашвили и “он выразил желание приехать в Киев и сегодня в 10 часов он будет выступать на Майдане Незалежности”.
Кличко добавил, что Саакашвили хочет поддержать украинцев “в стремлении жить в европейской стране”.
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