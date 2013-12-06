В воскресенье на Майдане снова проведут Народное вече

Оппозиция также приняла план действий для участников, который состоит из 5 блоков: основные цели и задачи, международные мероприятия, организационно-правовые меры, меры гражданского неповиновения, отдельные инициативы, сообщает Радио Свобода.

Среди озвученных требований наличествуют наказание виновных в избиении участников Евромайдана 30 ноября и 1 декабря, отставка правительства Николая Азарова и досрочные парламентские и президентские выборы , уголовное дело против министра внутренних дел Виталия Захарченко и освобождение всех политических заключенных.

Напомним, 1 декабря уже состоялось народное вече в центре столицы. По разным оценкам, в нем приняли участие от 500 тысяч до 1,5 миллиона человек.

В тот день на улице Банковой произошли столкновения между активистами и « Беркутом», вызванное провокаторами, во время которого силовики применили шумовые гранаты и слезоточивый газ. После этих событий правоохранители задержали 9-х человек, в отношении которых суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.