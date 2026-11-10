Слияние киновселенных в реальности: знаменитую студию комиксов DC возглавил ветеран Marvel

Джереми Лэтчем, который работал над "Мстителями" и "Стражами Галактики", пришел работать в студию авторов "Супермена".

В DC Studios большие кадровые перестановки – со своих постов уходят генеральный директор Джеймс Ганн и председатель совета директоров Питер Сафран. Их заменит Джереми Лэтчем, который займет должности президента и главного креативного директора, пишет Variety.

Авторы добавили, что уход Ганна и Сафрана, которые руководили DC с 2022 года, был ожидаемым. Они перешли в компанию Skydance после завершения сделки Paramount по приобретению Warner Bros. Discovery. Там они будут заниматься творческой работой.

Под их руководством во вселенной DC прошлым летом перезапустили фильм "Супермен", который стал относительно успешным в прокате. Но потерпели неудачу с "Супергерл". Скромные результаты показал их триллер "Глиноликий". Также они расширили империю комиксов на стриминговые платформы, запустив сериалы "Миротворец" и "Фонари" для HBO Max.

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В числе предстоящих проектов DC на большом экране – фильм "Супермен: Человек завтрашнего дня", сценарий и режиссура которого принадлежат Ганну. А также "Бэтмен: Часть II" 2028 года с Робертом Паттинсоном в главной роли.

Следующую главу DC напишет уже Джереми Лэтчем. Это ветеран Marvel, в послужном списке которого такие фильмы, как "Железный человек", "Стражи Галактики", "Человек-паук: Возвращение домой" и "Мстители". Он возглавит направление кино, телевидения и анимации DC, курируя творческий процесс, а также производство, подбор талантов и стратегию. Он будет подчиняться Дане Голдберг и Джошу Гринштейну, сопредседателям Skydance Motion Picture Group.

"Джереми глубоко уважает DC и его преданных поклонников, понимая, что они являются основой этого легендарного бренда, существующего на протяжении многих поколений", – заявили Голдберг и Гринштейн.

Лэтчем присоединился к Marvel Studios в 2004 году и дослужился до должности старшего вице-президента по производству и разработке, тесно сотрудничая с президентом и главным креативным директором Кевином Файги над запуском киновселенной Marvel.

В 2017 году Лэтчем покинул Marvel, чтобы основать Latcham Pictures, которая заключила соглашения о первоочередном праве показа с 20th Century Fox, Hasbro и Wonder Project и выпустила фильмы "Плохие времена в отеле "Эль Рояль"" и "Подземелья и драконы: Честь среди воров". Недавно он заключил общий контракт с Hasbro Entertainment, где занимался разработкой сиквела "Подземелий и драконов" и фильма "Экшен Мэн", а также продюсировал экранизацию "Наруто" от Lionsgate, режиссером которой был Дестин Дэниел Креттон.

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Напомним, что актер Крис Прэтт, известный по роли Звездного Лорда во франшизе "Стражи Галактики", подтвердил, что его персонаж вновь появится в киновселенной Marvel. По словам артиста, работа над возвращением героя уже ведется, хотя точные сроки пока держатся в секрете.

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