Стали известны фамилии и домашние адреса "беркутовцев", которые избивали людей под АП — оппозиция
Народный депутат от фракции УДАР Валерий Пацкан заявил, что на сегодняшний день известны имена всех бойцов "Беркута", которые избивали людей 1 декабря под Администрацией президента (АП).
Об этом он сказал в эфире телеканала ТВi, пишет Gazeta.ua.
"Я завтра, как председатель комитета, собираю внеочередное заседание. Хочу видеть представителей Генпрокуратуры, МВД, чтобы они дали реальную оценку тому, что сейчас происходит", - отметил Пацкан.
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По его словам, сейчас началось обнародование имен тех "беркутовцев", которые пытали людей.
"У общественных активистов, у оппозиции есть уже все данные о всех руководителях подразделений. Есть адреса домашние. Достать их — не проблема", - отметил нардеп.
Вместе с тем он поинтересовался, как потом этим силовикам возвращаться в свои дома и смотреть в глаза родным.
"Мы не хотим, чтобы у тех "беркутовцев" были проблемы дома. Но за свои преступления они должны нести наказание", - резюмировал Пацкан.
Напомним, лидер ВО "Батькивщина" Арсений Яценюк сообщил, что портреты и адреса судей Гайдука С.В., Малиновской В.М. и Гриньковской Н.Ю., осудивших задержанных активистов, будут висеть по всему Киеву.