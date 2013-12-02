Меркель предостерегает Януковича от применения силы против митингующих

Немецкое правительство призывает украинскую власть сделать все для защиты права украинцев на мирные демонстрации и предостерегает от применения силы.

Об этом сообщает Немецкая волна со ссылкой на агентство dpa.

Канцлер Германии Ангела Меркель, учитывая массовые протесты в Украине, предостерегла от применения силы против мирных демонстрантов. Она призвала украинского президента Виктора Януковича и правительство в Киеве "сделать все, чтобы постоянно защищать свободу высказывания мнения и право на мирные демонстрации", цитирует заявление агентство.

Как отметил спикер немецкого правительства Штеффен Зайберт, демонстранты тоже должны осознавать свою ответственность, "чтобы не дошло до эскалации". Он заявил, что от проевропейских демонстраций в Украине поступает "очень четкое послание" и также выразил надежду, что "украинский президент Виктор Янукович это послание воспримет".

Министр иностранных дел Германии Гидо Вестервелле в понедельник, 2 декабря, заявил, что проевропейские демонстрации являются убедительным высказыванием сотен тысяч украинцев за Евросоюз: "Это показывает, что сердце людей в Украине бьется по-европейски".

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Накануне Вестервелле тоже призвал украинское правительство обеспечить право граждан на мирные собрания и защитить мирные демонстрации от запугивания и насилия. То, что люди в Киеве и других городах Украины выходят на улицы, выступая таким образом за европейское будущее страны, является их полным правом, отметил он.

"Мы поддерживаем их желание о как можно скорейшем сближении Украины с Европейским Союзом. Наше предложение остается действенным", - заявил Вестервелле.

Обращаясь к украинскому государственному руководству, он напомнил также о председательстве Украины в Организации по безопасности и сотрудничества в Европе (ОБСЕ). Для правительства в Киеве, заявил он, это должно было бы стать особым стимулом, чтобы "уважать наши общие европейские ценности". Ожидается, что руководитель немецкого внешнеполитического ведомства примет участие во встрече министров ОБСЕ в четверг в Киеве. Во время визита может состояться встреча немецкого министра с представителями украинской оппозиции.