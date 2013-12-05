Госисполнитель зачитал митингующим судебное решение о запрете блокирования Кабмина
Государственный исполнитель зачитал митингующим возле Кабинета министров Украины судебное постановление Шевченковского районного суда г. Киева о запрещении блокирования здания Кабмина и препятствования деятельности правительства.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил госисполнитель Александр Варченко.
По его словам, данное постановление является обязательным к немедленному выполнению, его обжалование в апелляционной инстанции не прекращает его действие.
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Напомним, 4 декабря генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка заявил, что есть решение суда об освобождении административных зданий в столице, которые захватили участники антиправительственной акции.
“Обращаюсь ко всем участникам и организаторам массовых акций: относительно всех захваченных помещений есть решение суда с четким требованием – освободить захваченные здания. Не нарушайте закон, освободите помещения, не блокируйте органы государственной власти, не провоцируйте столкновения”, - говорится в видеообращении генпрокурора.
Как сообщал УНИАН, в Киеве вторую неделю проходят многотысячные акции против политики украинской власти.
1 декабря активисты Евромайдана зашли в Дом профсоюзов и здание Киевской городской государственной администрации, где находятся до сих пор.
Активисты заявили, что в помещении КГГА проходят Общие собрания киевлян и встречи народных депутатов с избирателями. В здании КГГА продолжает работать пункт обогрева и медицинской помощи участникам массовых протестов.
4 декабря глава Киевской городской государственной администрации Александр Попов заявил, что власть не имеет претензий к людям из числа участников акции протеста, которые находятся в здании КГГА.
С 1 декабря в столичном Доме профсоюзов работает круглосуточный пресс-центр Штаба национального сопротивления, пресс-центр для журналистов и открыт Координационный центр правовой защиты.
4 декабря Федерация профсоюзов Украины заявила, что работает в штатном режиме и оказывает помощь участникам антиправительственной акции.