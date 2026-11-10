Цвета Ethernet-кабелей означают совсем не то, что вы думаете

Ethernet-кабели выпускаются в разных цветах, однако, в отличие от USB, их цветовая маркировка никак не связана с техническими параметрами: она не определяет скорость передачи данных, пропускную способность и качество сигнала.

Как объясняет Pocket-lint, единого обязательного стандарта, который устанавливал бы цвет внешней оболочки Ethernet-кабеля в зависимости от его назначения, не существует. Другими словами, красный провод не обладает большей пропускной способностью, чем черный.

Вместо этого в разных организациях, компаниях и дата-центрах используют собственные условные обозначения, помогающие системным администраторам ориентироваться в сетевой инфраструктуре.

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В профессиональной среде чаще всего встречаются следующие варианты цветовой маркировки:

  • Черный, серый и синий – обычно используются для стандартных сетевых подключений компьютеров, принтеров, консолей и другой техники. 
  • Желтый – часто применяется для устройств с поддержкой технологии PoE, например камер видеонаблюдения, беспроводных точек доступа и VoIP-телефонов.
  • Красный – обычно обозначает важные или критически значимые подключения, которые должны постоянно оставаться активными. Например, соединения с серверами, резервными системами и межсетевыми экранами.
  • Зеленый – традиционно используется для перекрестных соединений (crossover), позволяющих напрямую подключать два однотипных устройства без маршрутизатора или коммутатора.
  • Оранжевый – часто встречается в дата-центрах для соединения оборудования, а также может обозначать гостевые сети или другие специальные типы подключений.
  • Фиолетовый – может использоваться для обозначения специализированных цифровых соединений, не относящихся к Ethernet.
  • Белый – обычно применяется для скрытой прокладки кабелей, например между техническими помещениями.

Таким образом, выбор цвета зависит от конкретной задачи и правил, принятых в определенной организации. В дата-центрах, серверных и даже обычных офисах такая маркировка помогает специалистам быстро различать кабели и понимать, к каким устройствам или сегментам сети они относятся.

От чего на самом деле зависит скорость Ethernet-кабеля

Цвета Ethernet-кабелей означают совсем не то, что вы думаете

Поскольку цветная оболочка не указывает на технические особенности провода, для определения его возможностей необходимо смотреть на маркировку категории, которая обычно нанесена непосредственно на кабель.

Ethernet-провода делятся на категории в зависимости от максимальной скорости передачи данных, пропускной способности, уровня экранирования и допустимой длины соединения. Основные категории Ethernet-кабелей отличаются следующими характеристиками:

  • Cat3 – скорость до 10 Мбит/с, пропускная способность 16 МГц.
  • Cat5 – скорость до 100 Мбит/с, пропускная способность 100 МГц.
  • Cat5e – скорость до 1 Гбит/с, пропускная способность 100 МГц.
  • Cat6 – скорость до 1 Гбит/с, пропускная способность 250 МГц.
  • Cat6a – скорость до 10 Гбит/с, пропускная способность 500 МГц.
  • Cat7 / Cat7a – скорость до 10 Гбит/с, пропускная способность от 600 МГц до 1 ГГц.
  • Cat8 – скорость от 25 до 40 Гбит/с, пропускная способность 3 ГГц.

Для большинства домашних пользователей достаточно кабелей Cat5e или Cat6: они способны обеспечить гигабитное подключение к интернету. Cat8 предназначен преимущественно для профессиональных задач и использования в дата-центрах, где требуется высокая пропускная способность между серверами и сетевым оборудованием.

При этом у Cat8 есть существенное ограничение: максимальная длина такого кабеля составляет 30 метров. Для сравнения, Cat5e, Cat6 и Cat6a могут использоваться на расстоянии до 100 м. Это связано с ослаблением сигнала, помехами и взаимным влиянием сигналов в проводниках, которые становятся особенно важными при передаче данных на высоких скоростях.

В итоге, владельцам домашних компьютеров и другой техники не нужно беспокоиться о том, кабель какого цвета подключен к роутеру. Гораздо важнее проверить его категорию и убедиться, что она соответствует возможностям сетевого оборудования.

Ранее эксперты объяснили, зачем перезагружать роутер раз в месяц. Хоть эта процедура не гарантирует увеличение скорости интернета, но поможет устранить временные сбои и сделать Wi-Fi стабильнее.

УНИАН рассказывал, как превратить старый роутер в усилитель Wi-Fi и улучшить сигнал дома.

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