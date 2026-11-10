Цвета Ethernet-кабелей означают совсем не то, что вы думаете

Владельцам домашних компьютеров и другой техники не нужно беспокоиться о том, кабель какого цвета подключен к роутеру.

Ethernet-кабели выпускаются в разных цветах, однако, в отличие от USB, их цветовая маркировка никак не связана с техническими параметрами: она не определяет скорость передачи данных, пропускную способность и качество сигнала.

Как объясняет Pocket-lint, единого обязательного стандарта, который устанавливал бы цвет внешней оболочки Ethernet-кабеля в зависимости от его назначения, не существует. Другими словами, красный провод не обладает большей пропускной способностью, чем черный.

Вместо этого в разных организациях, компаниях и дата-центрах используют собственные условные обозначения, помогающие системным администраторам ориентироваться в сетевой инфраструктуре.

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В профессиональной среде чаще всего встречаются следующие варианты цветовой маркировки:

Черный, серый и синий – обычно используются для стандартных сетевых подключений компьютеров, принтеров, консолей и другой техники.

Желтый – часто применяется для устройств с поддержкой технологии PoE, например камер видеонаблюдения, беспроводных точек доступа и VoIP-телефонов.

Красный – обычно обозначает важные или критически значимые подключения, которые должны постоянно оставаться активными. Например, соединения с серверами, резервными системами и межсетевыми экранами.

Зеленый – традиционно используется для перекрестных соединений (crossover), позволяющих напрямую подключать два однотипных устройства без маршрутизатора или коммутатора.

Оранжевый – часто встречается в дата-центрах для соединения оборудования, а также может обозначать гостевые сети или другие специальные типы подключений.

Фиолетовый – может использоваться для обозначения специализированных цифровых соединений, не относящихся к Ethernet.

Белый – обычно применяется для скрытой прокладки кабелей, например между техническими помещениями.

Таким образом, выбор цвета зависит от конкретной задачи и правил, принятых в определенной организации. В дата-центрах, серверных и даже обычных офисах такая маркировка помогает специалистам быстро различать кабели и понимать, к каким устройствам или сегментам сети они относятся.

От чего на самом деле зависит скорость Ethernet-кабеля

Поскольку цветная оболочка не указывает на технические особенности провода, для определения его возможностей необходимо смотреть на маркировку категории, которая обычно нанесена непосредственно на кабель.

Ethernet-провода делятся на категории в зависимости от максимальной скорости передачи данных, пропускной способности, уровня экранирования и допустимой длины соединения. Основные категории Ethernet-кабелей отличаются следующими характеристиками:

Cat3 – скорость до 10 Мбит/с, пропускная способность 16 МГц.

Cat5 – скорость до 100 Мбит/с, пропускная способность 100 МГц.

Cat5e – скорость до 1 Гбит/с, пропускная способность 100 МГц.

Cat6 – скорость до 1 Гбит/с, пропускная способность 250 МГц.

Cat6a – скорость до 10 Гбит/с, пропускная способность 500 МГц.

Cat7 / Cat7a – скорость до 10 Гбит/с, пропускная способность от 600 МГц до 1 ГГц.

Cat8 – скорость от 25 до 40 Гбит/с, пропускная способность 3 ГГц.

Для большинства домашних пользователей достаточно кабелей Cat5e или Cat6: они способны обеспечить гигабитное подключение к интернету. Cat8 предназначен преимущественно для профессиональных задач и использования в дата-центрах, где требуется высокая пропускная способность между серверами и сетевым оборудованием.

При этом у Cat8 есть существенное ограничение: максимальная длина такого кабеля составляет 30 метров. Для сравнения, Cat5e, Cat6 и Cat6a могут использоваться на расстоянии до 100 м. Это связано с ослаблением сигнала, помехами и взаимным влиянием сигналов в проводниках, которые становятся особенно важными при передаче данных на высоких скоростях.

В итоге, владельцам домашних компьютеров и другой техники не нужно беспокоиться о том, кабель какого цвета подключен к роутеру. Гораздо важнее проверить его категорию и убедиться, что она соответствует возможностям сетевого оборудования.

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УНИАН рассказывал, как превратить старый роутер в усилитель Wi-Fi и улучшить сигнал дома.

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