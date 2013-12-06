Пять сотрудников ГПУ подписали петицию об освобождении незаконно арестованных активистов - Батькивщина
10:26, 06 декабря 2013Политика
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К участникам лежачей акции протеста под Генеральной прокуратурой присоединилась полутысячная колонна с Майдана
Лежачий протест под ГПУ / Фото : Владимир Арьев
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе «Батькивщины».
Лежачая акция с требованием освободить 9 украинцев, арестованных по подозрению в штурме Администрации Президента 1 декабря, проходит под лозунгом «Переступил через закон - переступи через нас». Активисты лежат на всех входах в ГПУ таким образом, что зайти в здание можно, лишь переступив через людей.
Протестанты дают проход только в том случае, если работник подпишет петицию об освобождении незаконно арестованных активистов.
По состоянию на 9.30 свою подпись поставили 5 сотрудников ГПУ. Их пропустили под скандирование «Благодарю», информировали в «Батькивщине».
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