Пять сотрудников ГПУ подписали петицию об освобождении незаконно арестованных активистов - Батькивщина

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе «Батькивщины».

Лежачая акция с требованием освободить 9 украинцев, арестованных по подозрению в штурме Администрации Президента 1 декабря, проходит под лозунгом «Переступил через закон - переступи через нас». Активисты лежат на всех входах в ГПУ таким образом, что зайти в здание можно, лишь переступив через людей.

Протестанты дают проход только в том случае, если работник подпишет петицию об освобождении незаконно арестованных активистов.

По состоянию на 9.30 свою подпись поставили 5 сотрудников ГПУ. Их пропустили под скандирование «Благодарю», информировали в «Батькивщине».