Митингующие пикетируют Шевченковский суд
Около тысячи митингующих пикетирует Шевченковский райсуд Киева, где сегодня должны рассматривать дела относительно задержанных 30 ноября активистов.
Как передает корреспондент УНИАН, среди пикетчиков преимущественно студенты, они скандируют лозунги, в частности: “Студентам - волю”.
Как сообщил корреспонденту один из адвокатов, представляющих в суде интересы задержанных, пока судебные заседания не начинались. Он также отказался уточнить общее число активистов, в отношении которых будут сегодня рассматриваться дела, отметив, что точное число будет установлено уже в ходе судебных заседаний.
Он также отметил, что некоторые из тех, в отношении кого будут рассматривать дела, на данный момент еще находятся в больницах.
На 1-ом, 2-ом и 3-ом этажах суда сконцентрировано значительное количество милиции, некоторые из стражей порядка находятся в спецобмундировании.
В суде также находятся народные депутаты и большое количество адвокатов, представляющих интересы тех, в отношении кого должен состояться суд.
Как сообщалось, 30 ноября "Беркут" жестоко разогнал Евромайдан в центре Киева. Во время разгона были задержаны 35 человек, на них составили административные протоколы.