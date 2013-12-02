Митингующие пикетируют Шевченковский суд

Как передает корреспондент УНИАН, среди пикетчиков преимущественно студенты, они скандируют лозунги, в частности: “Студентам - волю”.

Как сообщил корреспонденту один из адвокатов, представляющих в суде интересы задержанных, пока судебные заседания не начинались. Он также отказался уточнить общее число активистов, в отношении которых будут сегодня рассматриваться дела, отметив, что точное число будет установлено уже в ходе судебных заседаний.

Он также отметил, что некоторые из тех, в отношении кого будут рассматривать дела, на данный момент еще находятся в больницах.

На 1-ом, 2-ом и 3-ом этажах суда сконцентрировано значительное количество милиции, некоторые из стражей порядка находятся в спецобмундировании.

В суде также находятся народные депутаты и большое количество адвокатов, представляющих интересы тех, в отношении кого должен состояться суд.

Как сообщалось, 30 ноября "Беркут" жестоко разогнал Евромайдан в центре Киева. Во время разгона были задержаны 35 человек, на них составили административные протоколы.