Митингующие не собираются покидать здание Киевсовета
В помещении Киевской городской государственной администрации продолжают находиться участники митинга
В помещении Киевской городской государственной администрации продолжают находиться участники митинга.
Как передает корреспондент УНИАН, в частности, в колонном зале КГГА на втором этаже находятся несколько сотен защитников евроинтеграции. Часть людей спят возле колонн, часть смотрят прямое включение с Евромайдана на специально обустроенном мониторе с проектором.
В помещении КГГА функционируют секции: “Регистрация революционеров”, “Сбор средств для революционеров”, “Мобилизация юристов на защиту политзаключенных Евромайдана”.
Также в колонном зале происходит прием в партии ВО “Батькивщина” и ВО “Свобода”, прием и выдача теплых вещей и запись граждан, готовых предоставить жилье.
В помещении Киевсовета можно согреться, подзарядить телефон, съесть бутерброд и выпить чаю. Также там действует медпункт, пункт сбора медикаментов и пункт психологической помощи.
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Кроме партийной символики, висят плакаты с надписями: “Ні окупації! Так євроінтеграції”, “Воля України або смерть”.
В Киевсовете, на удивление, достаточно чисто.
Как сообщал УНИАН, в Киеве вторую неделю проходят многотысячные акции против политики украинской власти.
1 декабря активисты Евромайдана вошли в Дом профсоюзов и здание Киевской городской государственной администрации, где находятся до сих пор.
Активисты заявили, что в помещении КГГА проходит Общее собрание киевлян и встречи народных депутатов с избирателями.