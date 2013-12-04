Митингующие не собираются покидать здание Киевсовета

В помещении Киевской городской государственной администрации продолжают находиться участники митинга.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, в колонном зале КГГА на втором этаже находятся несколько сотен защитников евроинтеграции. Часть людей спят возле колонн, часть смотрят прямое включение с Евромайдана на специально обустроенном мониторе с проектором.

В помещении КГГА функционируют секции: “Регистрация революционеров”, “Сбор средств для революционеров”, “Мобилизация юристов на защиту политзаключенных Евромайдана”.

Также в колонном зале происходит прием в партии ВО “Батькивщина” и ВО “Свобода”, прием и выдача теплых вещей и запись граждан, готовых предоставить жилье.

В помещении Киевсовета можно согреться, подзарядить телефон, съесть бутерброд и выпить чаю. Также там действует медпункт, пункт сбора медикаментов и пункт психологической помощи.

Читайте также: Около 300 человек начали пикетирование Генпрокуратуры

Кроме партийной символики, висят плакаты с надписями: “Ні окупації! Так євроінтеграції”, “Воля України або смерть”.

В Киевсовете, на удивление, достаточно чисто.

Как сообщал УНИАН, в Киеве вторую неделю проходят многотысячные акции против политики украинской власти.

1 декабря активисты Евромайдана вошли в Дом профсоюзов и здание Киевской городской государственной администрации, где находятся до сих пор.

Активисты заявили, что в помещении КГГА проходит Общее собрание киевлян и встречи народных депутатов с избирателями.