Около 500 человек собрались под Кабмином, внутренние войска не дают заблокировать АП
08:07, 05 декабря 2013Политика
5478 0
Примерно полтысячи митингующих скандируют под Кабмином в четверг утром
Об этом передает Радио Свобода.
В 8.00 у здания правительства начинается митинг, впрочем, колонна активистов выдвинулась с площади Независимости к месту происшествия заранее.
По теме: К черкасским студентам на Евромайдане присоединились матери
В планах протестующих блокировать здание Кабинета министров в течение дня со стороны улицы Лютеранской. Там всю ночь дежурили беркутовцы, подъезды к близлежащим домам заблокированы грузовиками и автобусами.
Кроме того, участники Еромайдана намеревались блокировать здание Администрации Президента со стороны Банковой, впрочем, сейчас им перекрыли путь около 50 бойцов внутренних войск МВД.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter