Около 500 человек собрались под Кабмином, внутренние войска не дают заблокировать АП

08:07, 05 декабря 2013
Политика
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Примерно полтысячи митингующих скандируют под Кабмином в четверг утром

Об этом передает Радио Свобода.

В 8.00 у здания правительства начинается митинг, впрочем, колонна активистов выдвинулась с площади Независимости к месту происшествия заранее.

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В планах протестующих блокировать здание Кабинета министров в течение дня со стороны улицы Лютеранской. Там всю ночь дежурили беркутовцы, подъезды к близлежащим домам заблокированы грузовиками и автобусами.

Кроме того, участники Еромайдана намеревались блокировать здание Администрации Президента со стороны Банковой, впрочем, сейчас им перекрыли путь около 50 бойцов внутренних войск МВД.

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