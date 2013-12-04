Рыбак заявил, что необходимо "людей успокоить, потому что люди должны работать"

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак сообщил, что в пятницу встретится с Президентом Украины Виктором Януковичем и будет информировать его о противостоянии в парламенте.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Рыбак сказал на брифинге.

По его словам, он расскажет о тех предложениях, которые выражает оппозиция и провластные фракции.

По его словам, сегодня состоялась встреча лидеров фракций, а завтра утром опять будет встреча.

Рыбак считает, что необходимо определиться с кругом вопросов, которые необходимо решить и необходимо провести круглый стол.

По теме: Рыбак убежден, что Янукович не распустит парламент

Рыбак подчеркнул, что проблемы необходимо решать и необходимо “людей успокоить, потому что люди должны работать, зарабатывать деньги и кормить свои семьи”. “Нужно, чтобы оппозиция прислушивалась к мнениям власти, и чтобы власть услышала оппозицию”, - сказал председатель ВР.

Рыбак отметил, что ВР может рассмотреть вопрос об отставке правительства не раньше февраля 2014 года, поскольку на текущей сессии парламент уже рассматривал этот вопрос и народные депутаты не поддержали решение об отставке правительства.

“Я думаю, что Президент вернется к этому вопросу потому, что и сегодня на заседании правительства премьер-министр Украины говорил о том, что не все министры работают, как говорится, на высшем уровне. Поэтому я думаю, что изменения будут, а какие, то это решать Президенту Украины”, - подчеркнул Рыбак.