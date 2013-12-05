Милиция пригрозила митингующим "жесткими действиями", если они не освободят админздания

Милиция будет действовать жестко, если митингующие не захотят освобождать захваченные административные здания в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня, отвечая на вопрос журналистов в Киеве, сообщил и.о. начальника столичного главка милиции Валерий Мазан.

“Максимально милиция принимает все меры, чтобы эти митинги проводились в мирном русле. Мы силы пытаемся не применять. Но если будет нарушение закона, мы будем действовать решительно, жестко... Преступников уговаривать не будем - для этого у нас есть все средства и возможности, предусмотренные законом”, - сказал Мазан.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 5 декабря, представители Государственной исполнительной службы зачитали участникам акций протеста, которые находятся в здании Киевской городской государственной администрации, а также возле Кабинета министров Украины, решения суда. В частности, митингующие обязаны добровольно освободить помещение КГГА, а также запрещено блокирование здания Кабмина и препятствование деятельности правительства.

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Напомним, в Киеве вторую неделю проходят многотысячные акции против политики украинской власти.

1 декабря активисты Евромайдана вошли в Дом профсоюзов и здание Киевской городской государственной администрации, где находятся до сих пор.

Активисты заявили, что в помещении КГГА проходит Общее собрание киевлян и встречи народных депутатов с избирателями. В здании КГГА продолжает работать пункт обогрева и медицинской помощи участникам массовых протестов.

4 декабря глава Киевской городской государственной администрации Александр Попов заявил, что власть не имеет претензий к людям из числа участников акции протеста, которые находятся в здании КГГА.

С 1 декабря в столичном Доме профсоюзов работает круглосуточный пресс-центр Штаба национального сопротивления, пресс-центр для журналистов и открыт Координационный центр правовой защиты.

4 декабря Федерация профсоюзов Украины заявила, что работает в штатном режиме и оказывает помощь участникам антиправительственной акции.