Рыбак открыл и сразу закрыл заседание Рады
10:23, 04 декабря 2013Политика
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Председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак объявил, что следующее заседание парламента состоится завтра в 10 часов.
Рыбак с опозданием открыл утреннее заседание парламента
Как передает корреспондент УНИАН , Рыбак с опозданием открыл утреннее заседание парламента , но сразу его закрыл. Открывая заседание , он отметил , что предлагает объявить перерыв , а лидерам фракций - собраться в кабинете председателя парламента . Когда он об этом говорил , оппозиция начала кричать , чтобы он закрывал заседанияе
В ответ Рыбак отметил : "В связи с ситуацией , с невозможностью провести сессию ВР (речь идет о заседании ВР - УНИАН ) , я утреннее заседание объявляю закрытым. Завтра в 10 часов мы продолжим работу ".
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