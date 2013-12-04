Рыбак открыл и сразу закрыл заседание Рады

Как передает корреспондент УНИАН , Рыбак с опозданием открыл утреннее заседание парламента , но сразу его закрыл. Открывая заседание , он отметил , что предлагает объявить перерыв , а лидерам фракций - собраться в кабинете председателя парламента . Когда он об этом говорил , оппозиция начала кричать , чтобы он закрывал заседанияе

В ответ Рыбак отметил : "В связи с ситуацией , с невозможностью провести сессию ВР (речь идет о заседании ВР - УНИАН ) , я утреннее заседание объявляю закрытым. Завтра в 10 часов мы продолжим работу ".