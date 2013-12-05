Рыбак не смог открыть заседание парламента
Председатель Верховной Рады Владимир Рыбак не смог сегодня открыть заседание парламента из-за недостаточного количества присутствующих в сессионном зале депутатов.
Как передает корреспондент УНИАН, зайдя в сессионный зал, Рыбак попросил депутатов зарегистрироваться.
Зарегистрировались только 220 народных депутатов. При этом для принятия законопроектов необходимо, минимум, 226 голосов.
Рыбак попросил депутатов вновь зарегистрироваться, поскольку допустил, что кто-то из них просто не успел этого сделать.
Однако со второго раза зарегистрировались еще меньше депутатов - 214.
“Поэтому возможности проведения заседания сессии нет”, - сказал Рыбак.
Таким образом, он даже не открыл сегодняшнее заседание.
Спикер также добавил, что парламент должен продолжить работу завтра в 10.00. Он пригласил руководителей фракций к себе на совещание.
В настоящее время народные депутаты из всех фракций все еще частично находятся в сессионном зале.
Депутаты от “Свободы” проводят совещание возле своих рабочих мест.
Как сообщал УНИАН, сегодня утром депутаты от оппозиции вновь заблокировали трибуну и президиум парламента.