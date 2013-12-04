В акции в поддержку Януковича под ВР принимают участие более 500 человек (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, участники митинга собрались возле сцены, установленной возле здания парламента, они держат государственные флаги Украины.

Здание ВР по-прежнему окружено автомобилями милиции.

Читайте также: На Майдане Незалежности митингуют уже несколько тысяч человек

Работников силовых структур, как это было вчера утром, возле парламента нет.

Кроме того, въезды на прилегающие к улице Институтской улицы, в частности Садовую, перекрыты милицейскими автомобилями.