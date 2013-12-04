В акции в поддержку Януковича под ВР принимают участие более 500 человек (фото)
10:08, 04 декабря 2013Политика
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В акции в поддержку Президента Украины Виктора Януковича возле Верховной Рады принимают участие более 500 человек.
Под ВР проходит митинг сторонников президента / Фото: Дмитрий Чигрин, Фейсбук
Как передает корреспондент УНИАН, участники митинга собрались возле сцены, установленной возле здания парламента, они держат государственные флаги Украины.
Здание ВР по-прежнему окружено автомобилями милиции.
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Фото : Леонід Ємець, Фейсбук
Работников силовых структур, как это было вчера утром, возле парламента нет.
Кроме того, въезды на прилегающие к улице Институтской улицы, в частности Садовую, перекрыты милицейскими автомобилями.
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