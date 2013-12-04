В акции в поддержку Януковича под ВР принимают участие более 500 человек (фото)

10:08, 04 декабря 2013
Политика
3914 0

В акции в поддержку Президента Украины Виктора Януковича возле Верховной Рады принимают участие более 500 человек.

Под ВР проходит митинг сторонников президента / Фото: Дмитрий Чигрин, Фейсбук

Как передает корреспондент УНИАН, участники митинга собрались возле сцены, установленной возле здания парламента, они держат государственные флаги Украины.

Здание ВР по-прежнему окружено автомобилями милиции.

Читайте также: На Майдане Незалежности митингуют уже несколько тысяч человек

Фото : Леонід Ємець, Фейсбук

Работников силовых структур, как это было вчера утром, возле парламента нет.

Кроме того, въезды на прилегающие к улице Институтской улицы, в частности Садовую, перекрыты милицейскими автомобилями.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter