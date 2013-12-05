Бывшие "беркутовцы" напомнили нынешним о судьбе Кравченко и Пукача

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее обращение было зачитано во время митинга, который сейчас проходит перед зданием Министерства внутренних дел Украины в Киеве.

«Осуждаем ваши непрофессиональные действия, которые никоим образом не отвечают высоким моральным требованиям работников спецподразделения «Беркут», - отмечают его бывшие руководители.

Отмечая, что право на проведение мирных собраний, митингов, шествий и демонстраций гарантировано Конституцией Украины, обращаясь к сегодняшним «беркутовцам, они заявляют: «Работники спецподразделения «Беркут» обязаны выполнять не только приказы и распоряжения своих руководителей, а в первую очередь – конституционные требования.

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Преступные приказы об избиении мирных граждан никто не обязан выполнять. Но вы грубо и цинично нарушили статью 60 Конституции Украины, безосновательно применив физическую силу и спецсредства к законопослушным гражданам, в результате чего сотни из них получили телесные повреждения».

При этом бывшие руководители «Беркута» подчеркивают, что в 1992 году это спецподразделение было создано для борьбы с организованной преступностью, рэкетом, вымогательством и для задержания вооруженных преступников.

«Неужели вы в лице мирных граждан увидели преступников, над которыми цинично глумились, которых нагло били, имея количественное и физическое преимущество? Очевидно, вы забыли, какому народу и для чего вы давали присягу!», - отмечают бывшие командиры и призывают сегодняшних служащих не позорить честь, достоинство и светлую память тех «беркутовцев», которые положили жизнь в борьбе с настоящей преступностью.

Также они призвали бойцов спецподразделения не применять силу в отношении мирных, невооруженных и невиновных людей, а еще – «стоять выше политических интриг».

Кроме того, активисты, которые выступают на митинге, обратились к сотрудникам МВД со словами «не становиться псами этого режима», а также посоветовали им вспомнить судьбу Юрия Кравченко и Алексея Пукача, отметив при этом: «Именно вас сделают «крайними»!».