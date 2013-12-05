Бывшие "беркутовцы" напомнили нынешним о судьбе Кравченко и Пукача

14:18, 05 декабря 2013
Политика
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Первые командиры спецподразделений «Беркута», которые возглавляли его в разных регионах, начиная с 1992 года, резко осудили действия сегодняшнего личного состава, а также обратились к нему с призывом не выполнять преступные приказы и тем самым не нарушать милицейскую присягу

Первые командиры Беркута осудили действия его сегодняшнего состава

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее обращение было зачитано во время митинга, который сейчас проходит перед зданием Министерства внутренних дел Украины в Киеве.

«Осуждаем ваши непрофессиональные действия, которые никоим образом не отвечают высоким моральным требованиям работников спецподразделения «Беркут», - отмечают его бывшие руководители.

Отмечая, что право на проведение мирных собраний, митингов, шествий и демонстраций гарантировано Конституцией Украины, обращаясь к сегодняшним «беркутовцам, они заявляют: «Работники спецподразделения «Беркут» обязаны выполнять не только приказы и распоряжения своих руководителей, а в первую очередь – конституционные требования.

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Преступные приказы об избиении мирных граждан никто не обязан выполнять. Но вы грубо и цинично нарушили статью 60 Конституции Украины, безосновательно применив физическую силу и спецсредства к законопослушным гражданам, в результате чего сотни из них получили телесные повреждения».

При этом бывшие руководители «Беркута» подчеркивают, что в 1992 году это спецподразделение было создано для борьбы с организованной преступностью, рэкетом, вымогательством и для задержания вооруженных преступников.

«Неужели вы в лице мирных граждан увидели преступников, над которыми цинично глумились, которых нагло били, имея количественное и физическое преимущество? Очевидно, вы забыли, какому народу и для чего вы давали присягу!», - отмечают бывшие командиры и призывают сегодняшних служащих не позорить честь, достоинство и светлую память тех «беркутовцев», которые положили жизнь в борьбе с настоящей преступностью.

Также они призвали бойцов спецподразделения не применять силу в отношении мирных, невооруженных и невиновных людей, а еще – «стоять выше политических интриг».

Кроме того, активисты, которые выступают на митинге, обратились к сотрудникам МВД со словами «не становиться псами этого режима», а также посоветовали им вспомнить судьбу Юрия Кравченко и Алексея Пукача, отметив при этом: «Именно вас сделают «крайними»!».

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