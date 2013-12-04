Оппозиция назвала пикет правительства главной задачей

07:47, 04 декабря 2013
Политика
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Первая колонна митингующих с Майдана Незалежности двинулась в направлении здания правительства

Сегодня будут пикетировать Кабмин

Как передает Радио Свобода, людей примерно 2 сотни.

Лидеры оппозиции накануне назвали главной задачей на среду - пикет под зданием правительства. Оппозиция планирует не допустить проведения заседания Кабмина, которое запланировано на сегодня.

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Главные силы правоохранители сейчас сосредоточились возле улицы Банковой, на Грушевского и вблизи Мариинского парка. Зато милиции на Майдане Незалежности практически незаметно.

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