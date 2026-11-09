Трамп полон решимости прекратить войну и обеспечить Украине суверенитет, - Кушнер

По его словам, для достижения всеобъемлющего и прочного урегулирования потребуется прямое взаимодействие между РФ и Европой по вопросам более широких механизмов безопасности.

Cпециальный представитель президента США Джаред Кушнер заявил, что американский лидер Дональд Трамп полон решимости положить конец войне в Украине, а также создать условия для суверенной, безопасной и процветающей страны. Такое заявление он сделал на своей странице в соцсети X.

"Мы прилагаем все усилия, чтобы найти путь к урегулированию конфликта на основе переговоров, который позволит обеспечить прочный мир и создать условия для суверенной, безопасной и процветающей Украины в рамках более стабильной европейской обстановки в сфере безопасности", - написал Кушнер.

Спецпредставитель Трампа отметил, что он встретился с партнерами США из Украины, Евросоюза и НАТО, чтобы продолжить тесные консультации и координацию по вопросам европейской безопасности и послевоенного будущего Украины. Также он напомнил, что скоро в Абу-Даби пройдут трехсторонние переговоры между США, Украиной и Россией.

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"Это будут первые трехсторонние переговоры с февраля. Опираясь на результаты наших отдельных консультаций с обеими сторонами, мы ставим перед собой цель собрать Украину и Россию за одним столом для прямого обсуждения их опасений в сфере безопасности после войны, предложений и возможных решений. Мы надеемся, что эти обсуждения позволят выявить точки соприкосновения, продвинуть практические решения и создать импульс для перехода к следующему этапу переговоров", - добавил Кушнер.

По словам спецпредставителя Трампа, для достижения всеобъемлющего и прочного урегулирования войны потребуется прямое взаимодействие между Россией и Европой по вопросам более широких механизмов безопасности, затрагивающих их интересы.

"Мы надеемся, что обсуждения в Абу-Даби создадут условия для начала такого взаимодействия в ближайшем будущем в рамках более широкого многостороннего процесса", - подчеркнул Кушнер.

Кроме того, Кушнер поделился, что работа США и партнеров сосредоточена на четырех приоритетах: прекращении боевых действий, разработке надежных послевоенных гарантий безопасности и механизмов, снижающих риск возобновления конфликта, подготовке всеобъемлющего плана экономического развития и процветания для Украины, а также продвижении гуманитарных мер.

"Совместно с Украиной, ЕС и другими европейскими партнерами мы работаем над удовлетворением значительных послевоенных потребностей Украины в области бюджета и восстановления, поддержкой критически важной инфраструктуры, привлечением частных инвестиций и созданием условий для долгосрочного экономического роста и самообеспеченности", - отметил спецпредставитель Трампа.

Также Кушнер заявил, что США сотрудничают с партнерами по важным гуманитарным вопросам, включая возвращение военнопленных и гражданских лиц.

"Важной частью этого процесса является поощрение всех сторон к тому, чтобы они начали серьезно задумываться о том, что будет после войны. Обсуждая вопросы послевоенной безопасности, экономического восстановления и механизмов, необходимых для предотвращения будущих конфликтов, мы надеемся перенести акцент с управления войной на создание основ для прочного мира", - подчеркнул спецпредставитель Трампа.

Заявление Трампа об изменении границ Украины

Ранее президент США Дональд Трамп намекнул на то, что границы Украины в результате заключения мирного соглашения могут измениться. По его словам, мирное соглашение будет достигнуто уже скоро.

Трамп заявил, что Украина "приобретет несколько иные очертания". Также он сказал, что главным препятствием на пути к миру является "ненависть между Зеленским и Путиным".

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