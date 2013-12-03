Яценюк говорит, что Янукович находится в Киеве и призвал пикетировать АП

14:01, 03 декабря 2013
Политика
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Лидер фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк утверждает, что Виктор Янукович еще не отбыл с визитом в Китай и сейчас будет проходить пикетирование Администрации Президента с требованием подписать указ об отставке правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Яценюк заявил в комментарии журналистам после того, как парламент не поддержал проект постановления об ответственности Кабинета министров Украины.

“Это значит, что мы идем в Администрацию Президента Януковича требовать, чтобы Янукович подписал указ об отставке правительства и объявлял досрочные президентские и парламентские выборы”, - сказал Яценюк.

В то же время на замечание, что Президента сейчас нет в стране, Яценюк сказал: “Президент пока еще ни с каким с государственным визитом (не отбыл). Президент находится в Киеве. Он только завтра утром отбывает”.

Как сообщал УНИАН, на сайте главы государства говорится, что Президент Украины 3-6 декабря посетит с государственным визитом Китайскую Народную Республику.

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