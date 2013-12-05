Около 300 человек пикетируют здание столичного главка милиции
15:08, 05 декабря 2013Политика
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Около 300 человек пикетируют здание, в котором расположен столичный главк милиции.
Митингующие скандируют: "Свободу невиновным!"
Как передает корреспондент УНИАН, участники акции, подавляющее большинство из которых молодежь, подошли практически вплотную к центральному входу, и требуют освобождения, по их мнению, невинно задержанных за массовые беспорядки 1 декабря возле Администрации Президента.
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При этом они скандируют: “Свободу невинным!”.
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