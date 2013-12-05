Около 300 человек пикетируют здание столичного главка милиции

Как передает корреспондент УНИАН, участники акции, подавляющее большинство из которых молодежь, подошли практически вплотную к центральному входу, и требуют освобождения, по их мнению, невинно задержанных за массовые беспорядки 1 декабря возле Администрации Президента.

По теме: Милиция выбивает показания из парней, которых подозревают в провокациях под АП - защитник (видео)

При этом они скандируют: “Свободу невинным!”.