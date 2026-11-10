Россия отправила на переговоры с Украиной руководителей ФСБ, которые готовили вторжение, – СМИ

Речь идет о Дмитрии Минаеве, которого связывают с убийствами украинских офицеров, и об Алексее Комкове, подразделение которого собирало разведданные перед вторжением.

Российскую делегацию на трехсторонних переговорах с Украиной и США в Абу-Даби вновь возглавил помощник Владимира Путина Владимир Мединский. В ее состав также вошли два высокопоставленных сотрудника Федеральной службы безопасности РФ, деятельность которых связывают с подготовкой полномасштабного вторжения и операциями против украинских разведчиков. Состав российской переговорной группы на встречах 9–11 ноября обнародовали российские СМИ, сообщает"Главком".

В экспертную группу российской делегации включили Дмитрия Минаева. Он занимает должность первого заместителя руководителя службы и руководителя департамента контрразведывательных операций ФСБ России.

В апреле 2019 года тогдашний глава СБУ Василий Грицак публично назвал Минаева организатором убийств контрразведчика СБУ Александра Хараберюша и офицера Главного управления разведки Минобороны Максима Шаповала.

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По данным украинской спецслужбы, он также был причастен к подготовке покушения на другого офицера украинской разведки – Кирилла Буданова. В СБУ утверждали, что Минаев контролировал деятельность российской диверсионной группы, действовавшей в Украине.

Еще один представитель российской спецслужбы – Алексей Комков – возглавил Пятую службу ФСБ в июне 2024 года. На этой должности он сменил Сергея Беседу.

Подразделение отвечает за сбор разведывательной информации о России и странах бывшего СССР, в частности об Украине.

По данным расследования "Вашингтон пост", эта служба играла важную роль в подготовке Кремля к полномасштабному вторжению. Её сотрудники собирали информацию об Украине, работали с агентурными сетями и разрабатывали сценарии установления подконтрольной Москве власти.

В то же время аналитические оценки ФСБ убеждали российское руководство, что украинская власть быстро падет, а сопротивление будет незначительным. После назначения Комкова именно он возглавил подразделение, которое занималось этим направлением работы.

Всего экспертная группа российской делегации насчитывает 11 человек. Помимо представителей ФСБ, в нее вошли сотрудники Генерального штаба РФ, Министерства иностранных дел и администрации президента России.

Переговоры в Абу-Даби

Как сообщал УНИАН, трехсторонние переговоры с участием Украины, США и России запланированы в Абу-Даби на 9–11 ноября. Украинскую делегацию возглавляет руководитель Службы внешней разведки Рустем Умеров.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон видит "очень сильное желание" России и Украины прекратить войну. По его словам, обе страны устали от боевых действий, а американская сторона принимает активное участие в поиске решения. Об этом он сказал накануне трехсторонних переговоров в Абу-Даби, которые должны начаться во вторник, передает Reuters.

Также сообщалось, что администрация Трампа настаивает на непосредственном участии европейских стран в следующем раунде переговоров о прекращении войны в Украине.

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