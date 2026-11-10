США требуют допустить Европу к мирным переговорам по Украине, – Politico

Администрация Трампа хочет привлечь европейские страны к следующему этапу мирных переговоров по Украине и убедить Россию не препятствовать их участию.

Администрация президента США Дональда Трампа настаивает на непосредственном участии европейских стран в следующем раунде переговоров о прекращении войны в Украине.

Американские посланцы Джаред Кушнер и Стив Уиткофф должны убедить Россию разрешить Европе присоединиться к обсуждениям. Вашингтон хочет, чтобы встречи на этой неделе в Абу-Даби стали последними, проходящими без полноценного участия европейцев. Об этом сообщает Politico со ссылкой на американских чиновников, согласившихся высказаться на условиях анонимности.

Кушнер и Уиткофф, выступающие посредниками в первых с февраля трехсторонних переговорах между Украиной, Россией и США, планируют поднять вопрос об участии европейцев в будущих встречах.

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Американская сторона стремится ускорить переговорный процесс и рассчитывает, что уже следующий раунд пройдет при полноценном участии Европы.

"Нам нужна Европа за столом переговоров", – заявил один из американских чиновников.

По его словам, Вашингтон предлагает привлечь европейские страны к обсуждению сразу после завершения нынешних трехсторонних переговоров.

Американские представители также положительно оценили прямые контакты европейских лидеров с Владимиром Путиным. В частности, 27 октября главы Финляндии и Норвегии позвонили российскому президенту, подчеркнув необходимость более активного взаимодействия.

Европейские страны до сих пор не определились, кто будет представлять их на переговорах

Вопрос об участии Европы в мирном процессе остается спорным. Европейские правительства должны определиться, кто именно будет представлять континент, а также стоит ли союзникам Украины вообще вести прямые переговоры с Путиным.

Лидеры ЕС планируют обсудить эти разногласия на неформальном саммите в Дублине в конце этой недели.

Несмотря на это, европейские высокопоставленные чиновники уже должны прибыть в Абу-Даби. Ожидается, что Кушнер и Уиткофф проведут с ними консультации, однако к основным переговорам они не присоединятся из-за возражений России.

Среди представителей Европы будут советники по вопросам безопасности Великобритании, Германии и Франции, а также должностные лица Италии, НАТО, Европейской комиссии и Европейского совета.

Гарантии безопасности для Украины и территории: что будут обсуждать в ходе двухдневных переговоров

По информации американских чиновников, первый день встреч будет посвящен гарантиям безопасности для Украины и возможной перестройке всей европейской системы безопасности.

На второй день стороны планируют обсудить территориальные вопросы, в частности будущие границы и линии разграничения, а также другие аспекты урегулирования войны.

По словам политических источников из США, обе стороны в ходе закрытых обсуждений демонстрировали определенную "гибкость" в территориальном вопросе.

В то же время в США подчеркивают, что цель нынешних переговоров – сохранить позитивную динамику последних недель, а не добиться окончательного прекращения огня уже на этой неделе.

Американская сторона также настаивает на том, что территориальные договоренности и будущая система безопасности Украины и всей Европы должны рассматриваться вместе, а не по отдельности.

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