Комитет ВР сомневается в законности подразделений "Беркута"

Комитет Верховной Рады по вопросам прав человека, национальных меньшинств и междунациональных отношений обратится в МВД и Генпрокуратуру относительно законности создания спецподразделения “Беркут” и привлечения его к разгону мирных акций.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято сегодня на заседании этого парламентского комитета.

За данное решение проголосовало 6 членов Комитета, которые присутствовали на заседании. В целом членами этого Комитета является 9 народных депутатов. Трое отсутствовали.

Также в решении Комитета отмечается, что он будет держать на контроле ход расследования уголовных дел, возбужденных по факту событий 30 ноября и 1 декабря, в части соблюдения прав лиц, задержанных за участие в этих акциях.

Кроме того, Комитет считает недостаточной на сегодняшний день работу по расследованию уголовных дел.