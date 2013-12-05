Митингующим зачитали судебное решение об освобождении КГГА

Как передает корреспондент УНИАН, представитель исполнительной службы отметил, что судебное решение подлежит немедленному выполнению.

Представитель исполнительной службе в сопровождении нескольких сотрудников милиции вошли в здание мэрии с внутреннего двора и так же после оглашения решения суда под возгласы митингующих «Ганьба!» и «Революція!» (“Позор!” и “Революция!”) покинули его.

Читайте также: Милиция дала митингующим 5 дней, чтобы разблокировать Кабмин

Как сообщал УНИАН, сегодня, 5 декабря, государственный исполнитель зачитал митингующим возле Кабинета министров Украины судебное постановление Шевченковского районного суда г. Киева о запрещении блокирования здания Кабмина и препятствования деятельности правительства.

Напомним, 4 декабря генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка заявил, что есть решение суда об освобождении административных зданий в столице, которые захватили участники антиправительственной акции. “Обращаюсь ко всем участникам и организаторам массовых акций: относительно всех захваченных помещений есть решение суда с четким требованием – освободить захваченные здания. Не нарушайте закон, освободите помещения, не блокируйте органы государственной власти, не провоцируйте столкновения”, - говорится в видеообращении генпрокурора.

Как сообщал УНИАН, в Киеве вторую неделю проходят многотысячные акции против политики украинской власти.

1 декабря активисты Евромайдана зашли в Дом профсоюзов и здание Киевской городской государственной администрации, где находятся до сих пор.

Активисты заявили, что в помещении КГГА проходят Общие собрания киевлян и встречи народных депутатов с избирателями. В здании КГГА продолжает работать пункт обогрева и медицинской помощи участникам массовых протестов.

4 декабря глава Киевской городской государственной администрации Александр Попов заявил, что власть не имеет претензий к людям из числа участников акции протеста, которые находятся в здании КГГА.

С 1 декабря в столичном Доме профсоюзов работает круглосуточный пресс-центр Штаба национального сопротивления, пресс-центр для журналистов и открыт Координационный центр правовой защиты.

4 декабря Федерация профсоюзов Украины заявила, что работает в штатном режиме и оказывает помощь участникам антиправительственной акции.