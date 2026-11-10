Путину хотят нарисовать 'победу' без сдачи Донбасса: The Economist объяснил странную идею

Путин никуда не торопится и собирается добивать Украину этой зимой.

Президент США Дональд Трамп не первый раз объявляет о "большом и прекрасном соглашении" для завершения войны. В случае российского вторжения в Украину он делал подобные заявления по меньшей мере три раза.

Но его последние слова, прозвучавшие всего за несколько дней до начала первых трехсторонних переговоров между Россией, Украиной и Америкой с февраля, вызвали серьезную тревогу в Киеве и в части Европы, пишет The Economist.

Мало кто верит, что открылось окно для серьезной дипломатии. Но инсайдеры в Америке и Украине сообщают, что сокрушительное поражение Трампа на промежуточных выборах придало процессу новую срочность. Приход демократического большинства в обе палаты Конгресса в январе ставит жесткий дедлайн для главных переговорщиков Трампа - Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, которым вскоре могут грозить расследования по подозрениям в конфликте интересов.

Видео дня

Украинские переговорщики в частных беседах скептически оценивают шансы на прорыв, но получили указания подойти к переговорам с открытой душой - хотя бы для того, чтобы не раздражать Трампа, отмечают журналисты.

Россия демонстрирует "необычную гибкость"

В материале говорится, что это касается даже вопроса прекращения боев на нынешних линиях фронта. Однако эта гибкость появилась только после того, как американские переговорщики предложили расширить переговоры и включить в них более широкое обсуждение европейской безопасности.

Критики утверждают, что это открыло двери для выдвижения Россией новых требований, которые невозможно выполнить, позволяя ей продолжать войну, делая вид, что говорит о мире. Американские чиновники настаивают, что их предложения имеют поддержку европейских партнеров и НАТО.

Украина не считает, что кремлевский диктатор Владимир Путин готов подписать всеобъемлющее мирное соглашение до окончания зимней военной кампании России. "Возможно, это их план Б, пока они выполняют план А", - отмечает один из высокопоставленных украинских чиновников.

У переговоров может быть результат

Одним из реалистичных результатов переговоров может стать серия поэтапных и ограниченных обменов пленными и локальных прекращений огня в стратегически менее важных участках фронта - например, в Херсонской и Сумской областях, пишет СМИ. Моделью здесь может служить недавнее прекращение огня, под прикрытием которого были эвакуированы жители украинского города Олешки в Херсонской области.

"Россияне, кажется, хотят поддержать усилия первой леди Америки Мелании Трамп, - заявил еще один украинский чиновник. - Это помогает их отношениям с Трампом".

Украину хотят "перерисовать"

Американцы уже предложили несколько спорных "подсластителей", чтобы соблазнить Путина к сделке. Один из них - снова включить Россию в европейские энергетические рынки, что противоречит новому закону Евросоюза. И Украина, и ее европейские партнеры сопротивляются этому предложению.

Еще одна идея, по словам участников переговоров, - картографическая хитрость: перерисовать административные границы Украины таким образом, чтобы Россия могла заявить о полном контроле над Луганской и Донецкой областями, которые она хочет завоевать, без того чтобы Украина сдавала оставшиеся города, которые она еще удерживает.

Как и раньше, самым сложным вопросом остаются гарантии безопасности. Пока нет очевидного компромисса, который позволил бы России объявить о победе, а Украине - сохранить полный суверенитет хотя бы над тем, что осталось от ее территории, говорится в материале.

Американские переговорщики заявляют, что Путин может согласиться на статью 4 или статью 5 в стиле НАТО от Америки - то есть на обещание проводить консультации, если Украине угрожают, или защищать ее, если на нее нападут. Но украинцы сомневаются, что могут доверять Трампу в соблюдении таких гарантий.

Россия, со своей стороны, не демонстрирует никакого намерения принять многонациональные силы безопасности на территории Украины. Она также не отказалась от своих требований, чтобы Украина объявила о нейтралитете и сократила численность своей армии.

У Кремля могут появиться новые рычаги затягивания войны

Украинские и европейские чиновники заявляют, что предложение Америки включить в переговоры разговор о собственных механизмах безопасности Европы может дать России новые рычаги, чтобы затягивать соглашение о прекращении огня.

По их мнению, прекращение огня должно состояться до любых разговоров о будущей безопасности Европы. Но американцы с этим не согласны и, похоже, занимают позицию, близкую к той, которую Путин занимает еще с кануна своего вторжения в 2022 году: война в Украине не может закончиться без обсуждения будущих механизмов безопасности Европы.

Источник, близкий к Белому дому, отмечает, что моделью для новой архитектуры может стать переформатированный Совет Россия-НАТО. По его словам, не было ошибкой попытаться представить, "что будет после": "Никто не смог решить этот конфликт, пока все говорят США, как это сделать".

В материале говорится, что сложно представить, как простая реформа совета НАТО может удовлетворить Путина и его широко известное желание видеть Россию доминирующей в Восточной Европе так, как когда-то доминировал Советский Союз.

Деньги - еще один камень преткновения

Позиция Украины такова: ей потребуется масштабная военная и финансовая помощь на протяжении как минимум десяти лет, если она рискнет пойти на демобилизацию и реинтеграцию России в мировую экономику.

Нужны будут средства, чтобы покрыть военный ущерб, поддержать ветеранов и их семьи, а также содержать боеспособную армию численностью не менее 800 тысяч человек.

Американцы считают, что это слишком дорого для ее сторонников, и утверждают, что их гарантий безопасности должно быть достаточно. Также неясно, готовы ли европейцы оплачивать такие расходы на украинскую армию после войны. Прохладные отношения между Трампом и Зеленским вряд ли приблизят решение этих вопросов, подчеркивают журналисты.

Несмотря на всю новую дипломатическую энергию, в Украине по-прежнему считают, что ситуация ухудшится прежде, чем начнется улучшение. Страна входит в зиму с инфраструктурой в худшем состоянии со времен начала войны.

У нее практически закончились ракеты Patriot, которые нужны для уничтожения баллистических ракет в воздухе. Договоренность с Америкой о новых поставках пока не привела к реальной отгрузке. Россия, в свою очередь, сохраняет запас примерно из 700 таких ракет, производит еще 110 в месяц и находится в разгаре кампании, чтобы сделать украинские города - прежде всего Киев - непригодными для жизни.

Оккупанты уничтожают мосты, водопроводные системы и электросети. Резервы и запчасти уменьшаются. Было бы странно, если бы Путин остановился именно сейчас, говорится в материале.

Другие новости о предстоящих переговорах

Ранее УНИАН сообщал, что Украина и РФ демонстрируют "определенную готовность к компромиссу" в вопросе территорий. Любое территориальное соглашение, вероятно, станет результатом заключительного этапа переговоров.

Кроме того, мы также рассказывали, что Европа присоединится к переговорам в Абу-Даби, чтобы помешать планам РФ. Россия уже давно требует права голоса в суверенных вопросах, таких как учения НАТО, развертывание войск или система вооружения Восточной Европы.

Вас также могут заинтересовать новости: