Пикетчиков общежития, где живут "беркутовцы", забросали яйцами
Двери в общежитии оказались закрытыми. В окнах фойе общежития видно спецназовцев в доспехах и с автоматами.
Пикетчиков возле киевского общежития, где, ориентировочно, живут работники “Беркута” и их семьи, забросали яйцами.
Как передает корреспондент УНИАН, яйца бросали непосредственно из общежития его жильцы, которые при этом кричали, чтобы пикетчики замолчали и не скандировали свои лозунги.
Также группа молодых людей в черном со второго этажа общежития показывает пикетчикам непристойные жесты.
Пикет на данное время продолжается. Пикетчики скандируют: “Милиция с народом”.
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Как сообщал УНИАН, сегодня вечером около 100 человек начали пикетирование штаба киевского спецподразделения “Беркута” на Краснозвездном проспекте.
Митингующие подошли непосредственно к входу здания, в котором базируется киевский “Беркут”, но входные двери оказались наглухо запертыми, несмотря на требования пикетчиков, к ним никто не вышел.
Пикетчики обклеили внешнюю стену штаба “Беркута” фотографиями избитых спецназовцами людей, а также фото спецназовцев, которые, по словам пикетчиков, принимали участие в избиении.
Пикетчики также держат транспаранты с надписями “Беркут” – давай, до свидания!”, “Нас бьют за наши деньги”.
Впоследствии часть митингующих направились от штаба “Беркута” к общежитию, где, по информации протестующих, проживают “беркутовцы” и их семьи.
Двери в общежитие оказались запертыми. В окнах фойе общежития видны спецназовцы в снаряжении и с автоматами.