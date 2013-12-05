Пикетчиков общежития, где живут "беркутовцы", забросали яйцами

Пикетчиков возле киевского общежития, где, ориентировочно, живут работники “Беркута” и их семьи, забросали яйцами.

Как передает корреспондент УНИАН, яйца бросали непосредственно из общежития его жильцы, которые при этом кричали, чтобы пикетчики замолчали и не скандировали свои лозунги.

Также группа молодых людей в черном со второго этажа общежития показывает пикетчикам непристойные жесты.

Пикет на данное время продолжается. Пикетчики скандируют: “Милиция с народом”.

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Как сообщал УНИАН, сегодня вечером около 100 человек начали пикетирование штаба киевского спецподразделения “Беркута” на Краснозвездном проспекте.

Митингующие подошли непосредственно к входу здания, в котором базируется киевский “Беркут”, но входные двери оказались наглухо запертыми, несмотря на требования пикетчиков, к ним никто не вышел.

Пикетчики обклеили внешнюю стену штаба “Беркута” фотографиями избитых спецназовцами людей, а также фото спецназовцев, которые, по словам пикетчиков, принимали участие в избиении.

Пикетчики также держат транспаранты с надписями “Беркут” – давай, до свидания!”, “Нас бьют за наши деньги”.

Впоследствии часть митингующих направились от штаба “Беркута” к общежитию, где, по информации протестующих, проживают “беркутовцы” и их семьи.

Двери в общежитие оказались запертыми. В окнах фойе общежития видны спецназовцы в снаряжении и с автоматами.