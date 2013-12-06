Милиция назвала причину смерти мужчины, которого нашли недалеко от Евромайдана

Об этом УНИАН сообщили в столичном главке милиции.

“У мужчины был туберкулез легких, в результате чего открылось внутреннее кровотечение, которое привело к смерти”, - сказали в милиции.

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Как сообщал УНИАН, 6 декабря Отдел связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Киеве проинформировал, что сегодня рано утром в столичную милицию поступило сообщение о том, что в районе обзорной площадки недалеко от гостиницы «Украина» на ступеньках было выявлено тело мужчины.

Следственно-оперативная группа, прибывшая на место происшествия, констатировала смерть потерпевшего без видимых признаков насильственной смерти. Примерный возраст умершего 50-55 лет.

Между тем СМИ писали, ссылаясь на очевидцев, что у умершего мужчины была травма головы.