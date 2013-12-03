Несколько тысяч митингующих блокируют Администрацию Президента со стороны улиц Институтской и Лютеранской.

Как передает корреспондент УНИАН, перед митингующими выставлены кордоны из добровольцев, которые разъединяют непосредственно колонну митингующих и работников милиции.

Также установлены импровизированные сцены на крышах микроавтобусов с громкоговорителями, откуда митингующие и народные депутаты выступают с речами.

Участники акции также уже обустроили пункты горячей еды на улице Институтской.

Движение транспорта, как по улице Институтской, так и по улице Лютеранской, на данный момент перекрыто.

На данное время ситуация спокойная.

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Как сообщал УНИАН, участники Евромайдана отправились с главной площади столицы к Администрации Президента, чтобы требовать от главы государства Виктора Януковича отправить свои указом правительство Николая Азарова в отставку.

Лидеры оппозиции призвали митингующих полностью заблокировать все входы и выходы Администрации Президента.

“В Администрации Президента есть десятки ходов и выходов. Все они должны быть заблокированы”, - заявил, в частности, один из лидеров оппозиции Александр Турчинов.

По его словам, возле каждого входа и выхода Администрации должен быть выставлен пикет, чтобы полностью сделать невозможным вход или выход из АП.