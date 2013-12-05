Около 100 человек пикетируют штаб киевского "Беркута"

Около 100 человек начали пикетирование штаба киевского спецподразделения “Беркута” на Краснозвездном проспекте.

Как передает корреспондент УНИАН, митингующие подошли непосредственно к входу здания, в котором базируется киевский “Беркут”, но входные двери оказались наглухо закрытыми и, несмотря на требования пикетчиков, к ним никто не вышел.

Пикетчики обклеили внешнюю стену штаба “Беркута” фотографиями избитых спецназовцами людей, а также фото спецназовцев, которые, по словам пикетчиков, принимали участие в избиении.

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Пикетчики также держат транспаранты с надписями “Беркут” - давай до свидания!”, “Нас бьют за наши деньги”.

Как отметила одна из участниц пикета, сегодня спецназовцы отмечают 25-летия образования “Беркута”. Очевидно, по ее словам, это будет последний день рождения этого отряда. “Как известно, в природе беркуты долго не живут”, - сказала она.

Также часть митингующих направилась от штаба “Беркута” к общежитию, где, по информации протестующих, проживают “беркутовцы” и их семьи.

Двери в общежитие оказались закрытыми. В окнах фойе общежития видны спецназовцы в снаряжении