Около 100 человек пикетируют штаб киевского "Беркута"
Около 100 человек начали пикетирование штаба киевского спецподразделения “Беркута” на Краснозвездном проспекте
Около 100 человек начали пикетирование штаба киевского спецподразделения “Беркута” на Краснозвездном проспекте.
Как передает корреспондент УНИАН, митингующие подошли непосредственно к входу здания, в котором базируется киевский “Беркут”, но входные двери оказались наглухо закрытыми и, несмотря на требования пикетчиков, к ним никто не вышел.
Пикетчики обклеили внешнюю стену штаба “Беркута” фотографиями избитых спецназовцами людей, а также фото спецназовцев, которые, по словам пикетчиков, принимали участие в избиении.
По теме: Оппозиция предлагает распустить "Беркут", в ПР назвали это популизмом
Пикетчики также держат транспаранты с надписями “Беркут” - давай до свидания!”, “Нас бьют за наши деньги”.
Как отметила одна из участниц пикета, сегодня спецназовцы отмечают 25-летия образования “Беркута”. Очевидно, по ее словам, это будет последний день рождения этого отряда. “Как известно, в природе беркуты долго не живут”, - сказала она.
Также часть митингующих направилась от штаба “Беркута” к общежитию, где, по информации протестующих, проживают “беркутовцы” и их семьи.
Двери в общежитие оказались закрытыми. В окнах фойе общежития видны спецназовцы в снаряжении