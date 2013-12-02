Милиция открыла 11 дел и задержала 9 активистов во время вчерашних событий

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в Киеве, в частности, по факту захвата здания КГГА открыто 5 уголовных производств.

По факту захвата Дома профсоюзов открыто два уголовных производства.

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Что касается столкновений возле Администрации Президента на улице Банковой, то открыто 4 уголовных производства.

Также в ОСО отметили, что на стационарном лечении находятся более 90 правоохранителей, которые во время столкновений получили телесные повреждения средней и тяжелой степени.

В то же время в столичном главке заверили, что по всем обращениям по фактам избиения граждан работниками милиции, в том числе журналистов, проводятся проверки.

Как сообщалось в Киеве вторую неделю проходят многотысячные акции против политики украинской власти.

1 декабря активисты Евромайдана зашли в Дом профсоюзов и здание Киевской городской государственной администрации, где находятся до сих пор.

В свою очередь, около полтысячи молодчиков спортивного телосложения прорвали кордон милиции и имитировали штурм Администрации Президента. Они вели себя достаточно агрессивно. Журналисты, которые находились на месте события, отмечали, что провокаторы выкрикивают лозунги на украинском, а общаются между собой на русском языке.

Позже МВД Украины сообщило, что к правонарушениям возле Администрации Президента Украины причастны более 300 радикально настроенных членов организации «Братство», которые действовали под надзором Дмитрия Корчинского.