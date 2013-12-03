Возле Рады митингуют около 200 "регионалов"

Во дворе перед зданием парламента установлена сцена, на которой выступают депутаты Партии регионов. На экране видны лозунги "Киев - не столица оппозиции!", "Киев - столица нашего государства", передает РИА Новости

В митинге принимают участие около 200 человек.

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В руках у них флаги Партии регионов и флаги Украины. Площадь перед парламентом оцеплена милицией. В Мариинском парке, который прилегает к зданию украинского парламента, собираются сторонники оппозиции, которые, слыша выступление депутатов партии власти, скандируют: "Позор!".

Массовые акции сторонников евроинтеграции в Киеве и других регионах Украины начались 21 ноября, когда правительство объявило о приостановке подготовки соглашения об ассоциации с Евросоюзом. В воскресенье в Киеве состоялся митинг, в котором приняли участие до полумиллиона человек, закончившийся захватом здания мэрии и дома профсоюзов и массовыми столкновениями протестующих с милицией.